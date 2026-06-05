Συνάντηση με τον εισηγητή της Έκθεσης Προόδου της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νάτσο Σάντζεθ Αμόρ, είχε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ ως πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ - Τουρκίας, Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Κεφαλογιάννης, ζήτησε από τον κ. Αμόρ να συμπεριληφθούν στην Έκθεση τα παρακάτω:

Το δικαίωμα που έχει η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η καταδίκη της Τουρκίας για την υποτιθέμενη «Γαλάζια Πατρίδα» και την επικείμενη νομοθέτησής της, κάτι που αντιβαίνει πλήρως το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και να κληθεί η Τουρκία να μην προχωρήσει σε αυτό το νομοθέτημα.

Η καταδίκη της Τουρκίας για τη διενέργεια ερευνών και εξορύξεων σε περιοχές που δεν ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Πηγή: skai.gr

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