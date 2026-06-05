Το πολυνομοσχέδιο «ξαναγράφει» τους μισθούς στην Εκκλησία: Αυξήσεις έως 95% για τους ιεράρχες

Της Μαρίνας Ζιώζιου

Μια σημαντική αλλαγή στις αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ρύθμιση αφορά τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τους Μητροπολίτες και τους Τιτουλάριους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος και φέρνει αυξήσεις που, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, φτάνουν έως και το 95%.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το άρθρο 56, με το οποίο αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των μηνιαίων μικτών αποδοχών των αρχιερέων. Οι αποδοχές τους δεν θα προκύπτουν πλέον από βασικό μισθό, έξοδα παράστασης και επιδόματα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα ορίζονται ως ενιαίο ποσό, συνδεδεμένο με το ανώτατο όριο αποδοχών του Δημοσίου που αντιστοιχεί στον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου.

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι συνολικές μηνιαίες μικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών θα αντιστοιχούν στο 90% του συγκεκριμένου ορίου. Με δεδομένο ότι το όριο αυτό ανέρχεται σε 5.191 ευρώ, το νέο ποσό διαμορφώνεται στα 4.671,90 ευρώ μικτά τον μήνα.

Η αλλαγή είναι μεγάλη σε σχέση με το σημερινό καθεστώς. Μέχρι τώρα, οι συνολικές μικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου κυμαίνονταν από 2.840 έως 2.915 ευρώ, ανάλογα με το αν υπήρχε επίδομα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. Με τη νέα ρύθμιση, η αύξηση υπολογίζεται από 60,27% έως 64,5%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά για τους Μητροπολίτες. Οι σημερινές μικτές αποδοχές τους κυμαίνονταν από 2.400 έως 2.475 ευρώ μηνιαίως. Με την αύξηση στα 4.671,90 ευρώ, η αναπροσαρμογή φτάνει από 88,8% έως 94,65%. Ουσιαστικά, οι αποδοχές των Μητροπολιτών, σχεδόν, διπλασιάζονται και εξισώνονται με εκείνες του Αρχιεπισκόπου.

Αυτό είναι και ένα από τα βασικά σημεία της διάταξης. Στο ισχύον πλαίσιο υπήρχε διαφορά ανάμεσα στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Με το νέο σύστημα, ο Αρχιεπίσκοπος, οι Μητροπολίτες και οι Τιτουλάριοι Μητροπολίτες περνούν στην ίδια μισθολογική κατηγορία. Η επιλογή αυτή δεν έχει μόνο οικονομική σημασία, αλλά αλλάζει και την εσωτερική μισθολογική κλίμακα της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας.

Το άρθρο 56 τροποποιεί το άρθρο 145 του νόμου 4472/2017, το οποίο καθόριζε μέχρι σήμερα χωριστά τους βασικούς μισθούς, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και τα έξοδα παράστασης. Με τη νέα διατύπωση, το προηγούμενο μοντέλο αντικαθίσταται από έναν ενιαίο τρόπο υπολογισμού.

Παράλληλα, καταργείται η πρόβλεψη για διατήρηση προσωπικής διαφοράς σε περιπτώσεις χαμηλότερων αποδοχών μετά την εκλογή κληρικού σε θέση Μητροπολίτη ή Βοηθού Επισκόπου. Για τους Τιτουλάριους Επισκόπους και τους Βοηθούς Επισκόπους προβλέπεται ξεχωριστή ρύθμιση. Οι συνολικές μηνιαίες μικτές αποδοχές τους θα ορίζονται στο 70% των αποδοχών που προβλέπονται για τον Αρχιεπίσκοπο, τους Μητροπολίτες και τους Τιτουλάριους Μητροπολίτες. Με βάση το ποσό των 4.671,90 ευρώ, οι αποδοχές τους διαμορφώνονται περίπου στα 3.270,33 ευρώ μικτά τον μήνα.

Η διάταξη αναφέρει, επίσης, ότι πέρα από τα συγκεκριμένα ποσά δεν θα καταβάλλεται καμία άλλη παροχή. Αυτό σημαίνει ότι το νέο ποσό δεν θα λειτουργεί ως βάση πάνω στην οποία θα προστίθενται επιδόματα, αλλά ως συνολική μηνιαία μικτή αποδοχή.

Από νομοτεχνική πλευρά, η ρύθμιση απλοποιεί το πλαίσιο, καθώς αντικαθιστά ένα σύστημα με περισσότερα επιμέρους στοιχεία με έναν ενιαίο κανόνα. Η σύνδεση με το ανώτατο όριο αποδοχών του Δημοσίου κάνει τον υπολογισμό πιο σαφή και δίνει ένα σταθερό σημείο αναφοράς.

Ωστόσο, το ύψος των αυξήσεων είναι εκείνο που αναμένεται να προκαλέσει συζήτηση. Η ρύθμιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια, το κόστος στέγασης και η πίεση στα νοικοκυριά παραμένουν στο επίκεντρο της δημόσιας ατζέντας. Έτσι, μια μισθολογική μεταβολή που φτάνει έως και το 95% είναι πιθανό να συγκριθεί με τις αυξήσεις που δίνονται ή διεκδικούνται σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων.

Το θέμα συνδέεται αναπόφευκτα και με τη σχέση Εκκλησίας και Πολιτείας. Οι αποδοχές των αρχιερέων δεν καθορίζονται εσωτερικά από την Εκκλησία, αλλά μέσω νομοθετικής ρύθμισης του κράτους. Για τον λόγο αυτό, το άρθρο 56 δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως μισθολογική παρέμβαση, αλλά και ως ρύθμιση με θεσμικό βάρος.

Πηγή: skai.gr

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