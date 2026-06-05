Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ουκρανία και η Ρωσία πραγματοποίησαν νέα ανταλλαγή 185 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι 185 Ρώσοι στρατιωτικοί επαναπατρίστηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις, με μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως οι επιστρεφόμενοι είναι μέλη των ενόπλων δυνάμεων, της εθνοφρουράς και της υπηρεσίας συνοριοφυλάκων, καθώς και ένας πολίτης.

Η Ουκρανία και η Ρωσία προχώρησαν σήμερα σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου που αφορούσε 185 ανθρώπους από κάθε στρατόπεδο, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές.

«Εκατόν ογδόντα πέντε Ρώσοι στρατιωτικοί επαναπατρίστηκαν από έδαφος που ελέγχεται από το καθεστώς του Κιέβου. Σε αντάλλαγμα, 185 αιχμάλωτοι πολέμου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων επιστράφηκαν», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λειτούργησαν ως μεσολαβητής.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι στρατιωτικοί που επιστρέφουν στην Ουκρανία είναι «μαχητές των ενόπλων δυνάμεων, της εθνοφρουράς, της υπηρεσίας συνοριοφυλάκων». Επέστρεψε επίσης ένας πολίτης.

«Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκείνοι που επιστρέφουν ύστερα από χρόνια σε ρωσική αιχμαλωσία, όπου κρατούνταν από το 2022», δήλωσε ο ίδιος στο Χ.

Η προηγούμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου έγινε στις 15 Μαΐου και αφορούσε 205 ανθρώπους από κάθε στρατόπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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