Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ανανέωση της άδειας παραμονής στη Γαλλία της Ρωσίδας δημοσιογράφου Ξένια Φεντόροβα έχει προκαλέσει πολιτική διαμάχη, καθώς θεωρείται προπαγανδίστρια των θέσεων του Κρεμλίνου μέσω μέσων του Γάλλου δισεκατομμυριούχου Βενσάν Μπολορέ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ δήλωσε ότι η ανανέωση έγινε μέσω αυτόματης διαδικασίας σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία.

Αντικείμενο πολιτικής διαμάχης έχει καταστεί στη Γαλλία το ζήτημα της ανανέωσης της άδειας παραμονής στη χώρα της Ρωσίδας δημοσιογράφου Ξένια Φεντόροβα, η οποία θεωρείται προπαγανδίστρια των θέσεων του Κρεμλίνου μέσω των Μέσων ενημέρωσης που κατέχει ο ακροδεξιός Γάλλος δισεκατομμυριούχος Βενσάν Μπολορέ.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ έχει δηλώσει ότι η ανανέωση της άδειας παραμονής της στη Γαλλία έγινε μέσω μίας αυτόματης διαδικασίας, όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη γαλλική νομοθεσία. Από την άλλη, ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό εχει χαρακτηρίσει την Φεντόροβα «προπαγανδίστρια με πατέντα που χρησιμεύει ως αγωγός παραπληροφόρησης του Κρεμλίνου».

Η Ξένια Φεντόροβα, πριν προσληφθεί στα μέσα ενημέρωσης του Βενσάν Μπολορέ, ήταν επικεφαλής του ειδησεογραφικού καναλιού Russia Today, η λειτουργία του οποίου έχει απαγορευτεί στη Γαλλία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ερωτηθείς σχετικά δήλωσε χθες, Πέμπτη, από το Μαυροβούνιο ότι η Φεντόροβα υπηρετούσε ήδη τη ρωσική «κρατική προπαγάνδα» το 2017 και ότι «τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει». «Σας παραπέμπω σε αυτό που είπα ξεκάθαρα στις Βερσαλλίες τον Ιούνιο του 2017, παρουσία του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Είχα πει ότι η Φεντόροβα υποτίθεται ότι ήταν επικεφαλής ενός μέσου ενημέρωσης, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια κρατική υπηρεσία προπαγάνδας. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Νομίζω το ίδιο πράγμα».

Ερωτηθείς στη συνέχεια για την ανανέωση της άδειας παραμονής της ο Μακρόν είπε: «Δεν είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας αυτός που χορηγεί τις άδειες παραμονής. Αυτό είναι καλό. Υπάρχουν κανόνες και διαδικασίες στη χώρα μας. Πρέπει να γίνονται σεβαστοί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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