Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την κάλυψη εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των πλημμυροπαθών Ελλάδα 07:20, 04.10.2023

Με την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών καλύπτεται το χρηματικό ποσό, που αφορά στην έκδοση υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου εγκαταστάτη, για τα κτίσματα που επλήγησαν από τις πλημμύρες και βρίσκονται σε περιοχές της επικράτειας, οι οποίες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης