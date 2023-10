Αγώνας δρόμου για τη μόνιμη στέγαση των πλημμυροπαθών στα Τρίκαλα Ελλάδα 07:34, 03.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η στέγαση των πλημμυροπαθών γίνεται σε μισθωμένα από τον δήμο ξενοδοχεία, αλλά προκύπτει η ανάγκη εξεύρεσης μιας πιο μόνιμης λύσης, καθώς η αποκατάσταση των οικιών των πληγέντων και η επιστροφή τους στην κανονικότητα θα απαιτήσει χρόνο