«Επανάσταση» στον τομέα της υγείας φέρνει η αξιοποίηση της εφαρμογής «Apple Vision Pro» στην πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων, όπως αυτή εφαρμόστηκε από ιατρική ομάδα στο Νοσοκομείο Cromwell στο Λονδίνο.

Οι γιατροί, είχαν ως βοήθημα το γκάτζετ αξίας 3.500 δολαρίων της Apple, κατά τη διάρκεια δύο χειρουργικών επεμβάσεων σε σπονδυλική στήλη.

Όπως εκτιμούν, πρόκειται για εργαλείο «που αλλάζει το παιχνίδι», ενισχύοντας έτσι τους ισχυρισμούς της Apple ότι η συσκευή αυτή έχει προοπτικές στο μέλλον, να χρησιμοποιηθεί από γιατρούς...

Εν προκειμένω, δε φορούσαν οι ίδιοι οι χειρουργοί το Vision Pro, αλλά μια νοσοκόμα, κατά τις προετοιμασίες για τις χειρουργικές επεμβάσεις και κατά τη διάρκεια των διαδικασιών.

Το Vision Pro χρησιμοποιήθηκε για την προβολή εικονικών οθονών μέσα στο χειρουργείο για την επιλογή εργαλείων και την παρακολούθηση της προόδου της χειρουργικής επέμβασης.

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται από το Cromwell Hospital αναπτύχθηκε από την eXeX, μια εταιρεία που κατασκευάζει εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη και απευθύνονται σε χειρουργούς.

«Η συνεργασία με το eXeX για τη χρήση του Apple Vision Pro έχει κάνει τεράστια διαφορά στον τρόπο που παρέχουμε φροντίδα στους ασθενείς μας. Είναι πραγματικό προνόμιο να είμαι η πρώτη ομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη που χρησιμοποιεί αυτό το λογισμικό στο πλαίσιο της χειρουργικής επέμβασης και ανυπομονώ να δω πώς προχωρά αυτή η τεχνολογία και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στα νοσοκομεία», δήλωσε ο Syed Aftab, ένας από τους χειρουργούς Cromwell που χρησιμοποίησαν τη συσκευή.

Για δεκαετίες, ιατρικά ιδρύματα και προγραμματιστές έχουν εκμεταλλευτεί τα καινοτόμα προϊόντα της Apple για να βοηθήσουν στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς, στη μεγαλύτερη εξοικονόμησης κόστους, στη διεύρυνση των ευκαιριών έρευνας και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Από τη χρήση του iPad για τη μείωση του κόστους και της διάρκειας παραμονής στη ΜΕΘ, ώστε τα νεογέννητα να μπορούν να βρίσκονται στο σπίτι με τις οικογένειές τους όσο το δυνατόν συντομότερα, έως το iPhone που βοηθά τις νοσοκόμες να ανταποκρίνονται ταχύτερα λαμβάνοντας ειδοποιήσεις που τις βοηθούν στη σωστότερη χορήγηση φαρμάκων, η ιατρική κοινότητα συνεχώς εξελίσσεται.

Με πληροφορίες από Gizmodo

