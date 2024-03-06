Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφοδιασθεί με μια «κυβερνοασπίδα» για να προστατευθεί καλύτερα από επιθέσεις πληροφορικής, ανακοίνωσαν σήμερα οι 27 χώρες μέλη.

Η ΕΕ θα εφοδιασθεί με ένα σύστημα συναγερμού, το οποίο θα εκτείνεται στο σύνολο του εδάφους της, για να εντοπίζει καλύτερα ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες έχουν πολλαπλασιασθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Ο εντοπισμός των επιθέσεων αυτών θα ανατεθεί σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο έξι ή επτά «κυβερνοκόμβων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Εξοπλισμένοι με υπερυπολογιστές και με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, θα λειτουργούν με βάση το μοντέλο του συστήματος δορυφόρων Galileo, είχε αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την παρουσίαση, πέρυσι, του προγράμματος γι' αυτή την «κυβερνοασπίδα».

Η ιδέα είναι να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο χρόνος εντοπισμού μιας επίθεσης πληροφορικής σε ευρωπαϊκές υποδομές (νοσοκομεία, ενεργειακά δίκτυα κλπ.) ώστε να μπορεί να αντιμετωπισθεί καλύτερα.

Σήμερα περνούν κατά μέσο όρο 190 ημέρες από την αρχή της διάδοσης ενός κακόβουλου λογισμικού (malware) μέχρι τη στιγμή που αυτό εντοπίζεται, υπογράμμιζε τον περασμένο Απρίλιο η Κομισιόν.

Η ΕΕ θα εφοδιασθεί επίσης με μια «κυβερνοεφεδρεία», αποτελούμενη από χιλιάδες δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών, σε εθελοντική βάση, για να υποστηρίξει την προσπάθεια άμυνας σε περίπτωση επίθεσης. Ένα κράτος μέλος, ένας θεσμός και μερικές τρίτες συνδεόμενες χώρες, όπως η Ελβετία ή η Σουηδία, θα μπορούν να προσφεύγουν σ' αυτή την «εφεδρεία» σε περίπτωση σημαντικής ή σε μεγάλη κλίμακα επίθεσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση των 27.

Το κόστος αυτής της «κυβερνοασπίδας» είχε υπολογισθεί τον περασμένο Απρίλιο από την Επιτροπή σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τα δύο τρίτα των οποίων θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ.

Αυτά τα νέα μέτρα πρόκειται να υιοθετηθούν επισήμως από το Συμβούλιο της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

