Αποκωδικοποιήθηκε η αρχαιότερη πρόταση γραμμένη σε αλφάβητο – Ευχή κατά της... ψείρας - βίντεο 

Πριν λίγους μήνες, τον Νοέμβριο του 2022, οι επιστήμονες κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν την αρχαιότερη πρόταση που έχει βρεθεί γραμμένη σε αλφάβητο και όχι σε ιερογλυφικά η άλλη πικτογραφική – εικονογραφική μορφή

Γραμμένη πάνω σε μία χτένα από ελεφαντόδοντο που βρέθηκε στο νότιο Ισραήλ, ηλικίας 3.700 ετών, υπάρχει η φράση: «Μακάρι αυτός ο χαυλιόδοντας να ξεριζώσει τις ψείρες των μαλλιών και της γενειάδας».

