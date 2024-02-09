Μπορεί να μοιάζει και να συμπεριφέρεται σαν μικρό κορίτσι, αλλά αυτή η ανατριχιαστική οντότητα μπορεί να είναι η επόμενη μεγάλη ανακάλυψη στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Η Tong Tong, που σημαίνει «κοριτσάκι», ονομάστηκε το πρώτο παιδί τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, αφού αποκαλύφθηκε από επιστήμονες του Ινστιτούτου Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης του Πεκίνου (BIGAI).

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, το «παιδί» μπορεί να αναθέτει στον εαυτό του καθήκοντα, να μαθαίνει αυτόνομα και να εξερευνά το περιβάλλον του.

Meet the 'world's first AI child': Chinese scientists develop a creepy entity dubbed Tong Tong https://t.co/N2Ud5fvwp5 pic.twitter.com/2zvw1m0zIf — Daily Mail Online (@MailOnline) February 8, 2024

Και, αν και ακούγεται σαν την πλοκή της ταινίας επιστημονικής φαντασίας «Ο Δημιουργός», οι μηχανικοί της Tong Tong λένε ότι το «παιδί» μπορεί να βιώσει ακόμη και συναισθήματα.

Σε ένα βίντεο, η BIGAI λέει ότι η Tong Tong «έχει τη δική της χαρά, θυμό και λύπη».

𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝’𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐀𝐈 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝



Tong Tong is a virtual AI entity that can assign herself tasks, learn autonomously, and explore her environment.



She can display behavior and abilities similar to those of a three or four-year-old child🤖… pic.twitter.com/SoZpKLegwY — CodingNerds COG (@CodingnerdsCog) February 6, 2024

Η Tong Tong παρουσιάστηκε στην έκθεση Frontiers of General Artificial Intelligence Technology Exhibition που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο στα τέλη Ιανουαρίου.

Σε αντίθεση με τα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να έχετε δει σε ταινίες όπως ο «Εξολοθρευτής», η Tong Tong δεν έχει φυσική μορφή.

Αντ' αυτού, η οντότητα τεχνητής νοημοσύνης υπάρχει και λειτουργεί μέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον με το οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει.

Οι δημιουργοί του λένε ότι η Tong Tong επιδεικνύει τη νοημοσύνη και τις ικανότητες ενός παιδιού τριών ή τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «South China Morning Post», οι επισκέπτες του συνεδρίου είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν με την Tong Tong και να τις αναθέσουν εργασίες.

Πηγή: skai.gr

