Το MIT «EmTech Europe» έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 17 και 18 Ιανουαρίου

Το παγκοσμίου φήμης Συνέδριο του MIT Technology Review, EmTech Europe 2024, που σκοπεύει να διερευνήσει τη μετασχηματιστική δύναμη της τεχνολογίας στη διαμόρφωση του μέλλοντος, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε συνεργασία με την «Καθημερινή», στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2024, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν από κορυφαίους ειδικούς, να δικτυωθούν με επαγγελματίες και να αποκτήσουν γνώσεις για τις τελευταίες τάσεις και καινοτομίες στην τεχνολογία και το ESG.

To συνέδριο με τίτλο Technology Enabled ESG: «Η Τεχνολογία στην υπηρεσία του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης» θα εμβαθύνει σε τέσσερις βασικούς θεματικούς τομείς: Γενικές Τεχνολογικές Τάσεις, Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση.

Στον τεχνολογικό τομέα θα διερευνηθούν οι πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις που αναδιαμορφώνουν τις βιομηχανίες και το μέλλον της εργασίας. Αυτό θα παρέχει μια ευρεία κατανόηση του τρέχοντος τεχνολογικού τοπίου και των ευκαιριών που παρουσιάζει.

Στην ενότητα του περιβάλλοντος, το επίκεντρο θα είναι πώς η τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Θα συζητηθεί ο ρόλος των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι αρχές της κυκλικής οικονομίας στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.

Στη θεματική που αφορά στην κοινωνία θα εξεταστούν οι κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνολογίας, εστιάζοντας στην ψηφιακή ένταξη και στον μετασχηματιστικό ρόλο της HealthTech και της EdTech στην προώθηση της κοινωνικής προόδου. Επίσης, θα αναπτυχθεί πώς η τεχνολογία μπορεί να γεφυρώσει τις κοινωνικές διαφορές και να προωθήσει την κοινωνική ισότητα.

Τέλος, στον τομέα της διακυβέρνησης θα αναλυθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι το απόρρητο των δεδομένων, η ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και ατομικών δικαιωμάτων και ο ρόλος του blockchain στη δημιουργία διαφάνειας και εμπιστοσύνης στην ψηφιακή οικονομία.

Ανάμεσα στους ομιλητές θα βρίσκονται οι:

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Anant Agarwal, Chief Platform Officer, 2U – ιδρυτής edX – καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής, ΜΙΤ

Tom Mason, CTO, Stability AI

Conrad Wolfram, Συνιδρυτής και διευθυντής στρατηγικής ομίλου Wolfram

Νίκος Ανδρικογιαννόπουλος, Ιδρυτής και CEO της Metrika

Μανώλης Κέλλης, Καθηγητής Πληροφορικής, Τεχνητής Νοημοσύνης, Υπολογιστικής Βιολογίας, ΜΙΤ

Θεόδωρος Ευγενίου, Καθηγητής, INSEAD & Συνιδρυτής, Tremau

Kathleen Kennedy, Εκτελεστική Διευθύντρια, MIT Center for Collective Intelligence.

