Κοσμική αποκάλυψη: «Τερατώδης» σύγκρουση 2 γαλαξιών κατέγραψε  το Hubble – Εντυπωσιακές εικόνες 

Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Arp 122 - έναν γαλαξία που στην πραγματικότητα περιλαμβάνει δύο γαλαξίες, τον NGC 6040 και τον LEDA

Hubble

Την εξαιρετικά σπάνια σύγκρουση δύο γαλαξιών, σε απόσταση 570 εκατ. ετών φωτός από τη Γη, κατέγραψε το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. 

Το κοσμικό φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Arp 122 - έναν μοναδικό γαλαξία που στην πραγματικότητα περιλαμβάνει δύο μικρότερους γαλαξίες, τον NGC 6040 (έναν κεκλιμένο,παραμορφωμένο σπειροειδή γαλαξία) και τον σφαιρικό LEDA. 

Ο NGC 6040 και ο LEDΑ βρίσκονται σε διαδικασία σύγκρουσης και συγχώνευσης και μπορεί να χρειαστούν εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια για να ολοκληρωθεί, λόγω των τεράστιων αποστάσεων μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τη NASA, oι γαλαξιακές συγκρούσεις και συγχωνεύσεις είναι μνημειώδη ενεργητικά και δραματικά γεγονότα, αλλά λαμβάνουν χώρα σε πολύ αργό χρονοδιάγραμμα. 

