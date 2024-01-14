Την εξαιρετικά σπάνια σύγκρουση δύο γαλαξιών, σε απόσταση 570 εκατ. ετών φωτός από τη Γη, κατέγραψε το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble.

Το κοσμικό φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Arp 122 - έναν μοναδικό γαλαξία που στην πραγματικότητα περιλαμβάνει δύο μικρότερους γαλαξίες, τον NGC 6040 (έναν κεκλιμένο,παραμορφωμένο σπειροειδή γαλαξία) και τον σφαιρικό LEDA.

A monster merger 💫



This #HubbleFriday image features Arp 122, which actually consists of two separate galaxies colliding (seen at right).



Galaxy collisions and mergers are dramatic events, but take place over the course of hundreds of millions of years: https://t.co/Eaac4YBTIN pic.twitter.com/GvNJEVuZkC — Hubble (@NASAHubble) January 12, 2024

Ο NGC 6040 και ο LEDΑ βρίσκονται σε διαδικασία σύγκρουσης και συγχώνευσης και μπορεί να χρειαστούν εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια για να ολοκληρωθεί, λόγω των τεράστιων αποστάσεων μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τη NASA, oι γαλαξιακές συγκρούσεις και συγχωνεύσεις είναι μνημειώδη ενεργητικά και δραματικά γεγονότα, αλλά λαμβάνουν χώρα σε πολύ αργό χρονοδιάγραμμα.

