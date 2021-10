Η μεγάλη ανακοίνωση της αλλαγής ονόματος της Facebook Inc. και του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, του οποίου ο τεχνολογικός κολοσσός μεταβαίνει σε μια νέα εποχή, είναι η trending συζήτηση των ημερών στα social media, ενώ δεν έλειψε να γίνει και πάρτι με τα "Meta" memes.

Με τον απώτερο σκοπό του Ζούκερμπεργκ να είναι το "metaverse" και πως τα social media θα μεταφερθούν σε μια εικονική πραγματικότητα όπου θα ζούμε εκεί, τα vibes από το The Matrix χτύπησαν έντονα.

Η επική απάντηση του Matrix 4

Την ευκαιρία αυτή δεν άφησε ανεκμετάλλευτη η marketing ομάδα πίσω από τον επίσημο λογαριασμό του The Matrix: Resurrections, το οποίο έδωσε "πληρωμένη" απάντηση στο "Meta" του Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Παραποίησε, λοιπόν, την εμβληματική πρώτη του αφίσα με το κόκκινο και μπλε χάπι, τα οποία συμβολίζουν την υποδούλωση ή την αντίσταση μπροστά στον έλεγχο του κακού. Έτσι αντί για την λεζάντα "The Choice Is Yours" τώρα έγραφε "Now, based on real events" (σ.σ. Τώρα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα) και με το hashtag #Meta.

Πηγή: Unboxholics