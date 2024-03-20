Το φαινόμενο pookie: Αγαπάμε τα χαριτωμένα «nicknames» κι ας μην το παραδεχόμαστε

«Βραδιά ραντεβού απόψε και το pookie μου είναι καυτό». Αν αναρωτιέσαι τι σημαίνει αυτή η ατάκα, αρκεί να περιηγηθείς για λίγο στο TikTok και θα πέσεις πάνω στο hashtag #pookie, που μετρά αυτή τη στιγμή 317,2 χιλ. δημοσιεύσεις και 4,9 δισ. προβολές. Αλλά τι είναι pookie και προς τι όλη αυτή η εμμονή με τον όρο;

Ο θόρυβος γύρω από το «pookie» ξεκίνησε από τους Campbell και Jett Puckett, ένα παντρεμένο ζευγάρι από τη Τζόρτζια των ΗΠΑ, που τράβηξε την προσοχή των χρηστών του TikTok μέσω βίντεο όπου παρουσίαζαν τις στιλιστικές τους προτάσεις για ένα ραντεβού. Αυτό που τους έκανε να ξεχωρίσουν ήταν οι ζωηρές προσφωνήσεις του Jett για τη σύζυγό του, όπου, μεταξύ άλλων, την αποκαλούσε συχνά «pookie».

Η ξαφνική φήμη που απέκτησε το ζευγάρι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο τρυφερό παρατσούκλι του Jett για την Campbell. Η τάση έφτασε να εμπνεύσει ακόμη και stand up acts, όπως αυτό του κωμικού Jessie Lee. Ωστόσο, παρά τα πειράγματα που δέχθηκαν, υπάρχουν και πολλοί θεατές που εκφράζουν την επιθυμία τους για τέτοια τρυφερά παρατσούκλια στις σχέσεις τους. «Θεέ μου, θέλω να γίνω το pookie κάποιου», γράφει ένας χρήστης κάτω από το βίντεο του ζευγαριού. «Αν δεν είναι έτσι, απλά ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΩ. POOKIE SUPREMACY 👑👑👑👑», γράφει ένας άλλος.

Τα ονόματα κατοικίδιων ζώων δεν είναι, φυσικά, κάτι καινούργιο. Παρ’ όλο που μπορεί να μην είμαστε πρόθυμοι να το παραδεχτούμε δημόσια, πολλοί από εμάς τα έχουμε χρησιμοποιήσει ή έχουμε γίνει αποδέκτες τους. Αποτελούν, μάλιστα και συχνή προσθήκη πολλών ποπ τραγουδιών.

Γιατί, λοιπόν, τα χαϊδευτικά ονόματα μας κάνουν να νιώθουμε ξεχωριστά στις σχέσεις μας, ακόμη και αν είναι λίγο ανατριχιαστικά και αμφιλεγόμενα; Σύμφωνα με την Cate Campbell, θεραπεύτρια σεξ και σχέσεων, όλα έχουν να κάνουν με την προσκόλληση και την αναδημιουργία της αίσθησης ασφάλειας που αποζητάμε από τους γονείς μας.

«Οι αγαπησιάρικοι όροι και τα χαϊδευτικά ονόματα που χρησιμοποιούν οι γονείς και άλλες μορφές προσκόλλησης με μικρά παιδιά είναι καταπραϋντικοί και συχνά μοναδικοί για τη συγκεκριμένη σχέση. Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι βρίσκουμε τον εαυτό μας να χρησιμοποιεί χαϊδευτικά ονόματα και μωρουδιακά λόγια όταν βρισκόμαστε σε μια στενή σχέση ως ενήλικες. Αν και συνήθως πρόκειται για μια ασυνείδητη αντίδραση, εντούτοις χαρακτηρίζει τη σχέση ως ιδιαίτερη και, κατά συνέπεια, ασφαλή και καθησυχαστική», εξηγεί.

Αυτά τα παρατσούκλια βοηθούν επίσης στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των ζευγαριών, καθώς γίνονται μέρος της ιδιωτικής τους γλώσσας, λέει η ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας ψυχικής υγείας, Emily Mendez. «Αυτά τα χαριτωμένα παρατσούκλια συχνά επαναφέρουν εκείνα τα συναισθήματα πεταλούδας στο στομάχι από τις πρώτες μέρες της γνωριμίας», προσθέτει η ίδια.

Τότε, λοιπόν, γιατί είναι ταυτόχρονα ανατριχιαστικά όταν τα χρησιμοποιούν άλλοι; Υπάρχει ένα κομμάτι μας που νιώθει σαν να εισβάλλουμε σε μια οικειότητα στην οποία δεν θα έπρεπε να είμαστε μυημένοι, εξηγεί η Campbell. Μπορεί επίσης να πυροδοτήσει αναμνήσεις από το να μας μιλούν ως παιδί, κάτι που ως ενήλικες μπορεί να το αντιμετωπίζουμε ως ταπεινωτικό και παιδαριώδες. «Η ανάμνηση βρίσκεται στο σώμα μας και έρχεται στην επιφάνεια ως θερμή αντίδραση όταν θυμόμαστε τη δική μας εμπειρία και ως ανατριχιαστική αντίδραση όταν νιώθουμε ότι κρυφακούμε κάτι προσωπικό», λέει η ειδικός.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει μια ικανοποίηση που όλοι βιώνουμε από την αίσθηση ότι μπορούμε να είμαστε ευάλωτοι με τους συντρόφους μας. Και ενώ κάποιοι από εμάς μπορεί να αντιλαμβάνονται αυτή την ευαλωτότητα ως χαριτωμένη στους άλλους, κάποιοι άλλοι μπορεί να την αντιμετωπίζουν ως κάτι περίεργο. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος να αναφέρεσαι σε κάποιον δικό σου με αστεία ή χαριτωμένα nicknames. Κάνε όπως αισθάνεσαι, χωρίς να το πολυσκέφτεσαι.

