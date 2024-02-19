Tι απαντά το TikTok στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προστασία ανηλίκων

Το TikTok εξέδωσε ανακοίνωση για την έρευνα της ΕΕ σε βάρος βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA)» σχετικά με την ανακοίνωση στοιχείων έρευνας για παραλείψεις σε ό,τι αφορά την προστασία των ανηλίκων.

Η έρευνα φέρει τίτλο «ΕΕ-προστασία ανηλίκων: Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε "επίσημη έρευνα" σε βάρος του TikTok βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA)»

Η ανακοίνωση του TikTok έχει ως εξής:

«Το TikTok έχει πρωτοποριακά χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις για την προστασία των εφήβων και τη διατήρηση των κάτω των 13 ετών εκτός πλατφόρμας, ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει ολόκληρος ο κλάδος. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ειδικούς και τον κλάδο για να διατηρήσουμε ασφαλείς τους νέους στο TikTok και προσβλέπουμε στην ευκαιρία που έχουμε τώρα, να εξηγήσουμε λεπτομερώς αυτό το έργο στην Επιτροπή. - Εκπρόσωπος TikTok

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.