Έχει αναφερθεί ότι αν έχεις προβλήματα στον ύπνο καλό είναι να αποχωρίζεσαι το κινητό σου όσο πιο νωρίς γίνεται, πριν ξαπλώσεις. Ωστόσο, τα sleeping apps έρχονται να βάλουν τον κανόνα αυτόν για λίγο στην άκρη. Γιατί σκοπό έχουν να σε βοηθήσουν να εξασφαλίσεις έναν ήρεμο ύπνο, ανάλογα με το είδος της αϋπνίας σου.

Calm: Αν δεν μπορείς να σταματήσεις το μυαλό σου από τις σκέψεις

Με 100 παραμυθο-ιστορίες ιδανικές για να χαλαρώσεις και να ξεχάσεις τα προβλήματα της καθημερινότητας, η εφαρμογή Calm θα σε κάνει να κοιμηθείς σαν μωρό. Στα συν, πολλές από τις ιστορίες τις αφηγείται ο Matthew McConaughey.

Headspace: Αν ξυπνάς τις (πολύ) πρώτες πρωινές ώρες

Πρόκειται για εφαρμογή διαλογισμού, η οποία δημιουργήθηκε από έναν πρώην μοναχό Βουδιστή. Σκοπός της είναι η βοήθεια των απανταχού νυχτοπουλιών. Περιλαμβάνει γρήγορο διαλογισμό με τίτλο «falling back to sleep», αλλά και αντίστροφη μέτρηση. Από 1.000 και προς τα κάτω για τις περιπτώσεις εκείνες που ξύπνησες μέσα στη νύχτα και δεν μπόρεσες να ξανακοιμηθείς.

Night Light Lite Nightlight: Αν το βράδυ σε ταλαιπωρούν εφιάλτες

Η εφαρμογή αυτή σου δίνει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου σαν φωτιστικό με χρώματα φωτισμού που θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις (π.χ. το κόκκινο φως βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου). Επιπλέον η εφαρμογή αυτή περιέχει και ήχους βροχής, κυμάτων ιδανικούς για να σε κάνουν να κοιμηθείς.

Pillow Automatic Sleep Tracker: Αν αγαπάς το snooze

Η εφαρμογή αυτή έχει την ικανότητα να υπολογίζει τους κύκλους του ύπνου σου προκειμένου να σε ξυπνάει όταν είσαι στο πιο ελαφρύ στάδιο. Βάζεις το ξυπνητήρι στο κινητό και το κινητό δίπλα σου και η εφαρμογή θα σε ξυπνήσει την κατάλληλη χρονική στιγμή +- 30 λεπτά από την ώρα που έχεις βάλει το ξυπνητήρι.

Slumber: Fall Asleep, Insomnia: Αν έχεις δοκιμάσει τα πάντα αλλά δεν έχεις δει αποτέλεσμα

Ασκήσεις χαλάρωσης που βασίζονται στην αναπνοή και στην εναλλαγή εξάσκησης μυών και τεχνικές ύπνωσης. Για καταστάσεις που δεν επιδέχονται άλλης θεραπείας.

