Halloween ή Πικάσο; Το σκάφος Juno της NASA φωτογράφισε τρομακτικό «πρόσωπο» στον πλανήτη Δία (pic)

Halloween ή Πικάσο; Το διαστημικό σκάφος Juno της NASA εντόπισε και φωτογράφισε ένα… τρομακτικό «πρόσωπο» σε περιφορά του γύρω από το Δία, τον μεγαλύτερο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, και το ανάρτησε στο X.



Η NASA κάνει λόγο για πρόσωπο που παραπέμπει σε Πικάσο με αφορμή τη συμπλήρωση 142 χρόνων από τη γέννησή του (25 Οκτωβρίου 1881), αλλά κάποιοι σχολιάζουν χιουμοριστικά ότι το πρόσωπο είναι επίκαιρο λόγω… Halloween .



Πρόκειται βέβαια για μια ευτυχή σύμπτωση, καθώς ο φακός του Juno φωτογράφισε τα σύννεφα του Δία καθώς σχημάτιζαν το μάλλον ασυνήθιστο μοτίβο με τα παραμορφωμένα μάτια τη μύτη και στόμα….



OK. I like it. Picasso!



The #JunoMission captured this view in Jupiter's far north that resembles a Cubist portrait displaying multiple perspectives.



We present the @NASASolarSystem image to you on Oct. 25—what would have been Picasso's 142nd birthday: https://t.co/2WChdpAycc pic.twitter.com/fJkdlb974R