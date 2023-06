Σκηνή επιστημονικής φαντασίας: Δείτε τη μεγαλοπρεπή προσγείωση του πυραύλου Falcon 9 του Μασκ – Βίντεο

Σκηνή επιστημονικής φαντασίας θυμίζει η μεγαλοπρεπής προσγείωση του πυραύλου Falcon 9 του Ίλον Μασκ.



Αφότου άφησε 72 διαστημικά σκάφη σε τροχιά, το Falcon επέστρεψε την Τρίτη στη Γη και ολοκλήρωσε την 200η προσγείωσή του.

Ο πύραυλος τροχιακής κλάσης Falcon 9 είναι ένας πρωτοποριακός πύραυλος της εταιρείας SpaceX, ιδιοκτησίας του Μασκ. Έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει φορτίο σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη Γη.



Εκτός από φορτίο, μπορεί να μεταφέρει μία κάψουλα, η οποία έχει σχεδιαστεί από την ίδια εταιρεία για μεταφορά εξοπλισμού και ανθρώπων στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

After delivering 72 spacecraft to orbit, Falcon 9 returns to Earth and completes SpaceX’s 200th landing of an orbital class rocket pic.twitter.com/7Aw52C97jk