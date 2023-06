Κινέζοι δημιούργησαν τον πρώτο επανδρωμένο ιπτάμενο δίσκο στον κόσμο (φωτογραφίες)

Ο πρώτος ηλεκτρικός επανδρωμένος ιπτάμενος δίσκος κατασκευάστηκε – που αλλού; - στην Κίνα από την Shenzhen UFO Flying Saucer Technology.

Το σκάφος μπορεί να μεταφέρει ένα άτομο (τον χειριστή του), απογειώνεται και προσγειώνεται κατακόρυφα και μπορεί να πετάξει σε ύψη έως και 200 μέτρα με ταχύτητες (50 χλμ/ώρα).

🧵 1/4 - After more than three years of research and development, Shenzhen UFO Flying Saucer Technology has manufactured the world's first electric vertical take-off manned flying saucer. pic.twitter.com/hRqcq0PdUI