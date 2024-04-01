Την 1 Ιουλίου 1976, πριν 48 χρόνια, δύο νεαροί ίδρυσαν μέσα σε ένα γκαράζ αυτοκινήτου στο Λος Άλτος της Καλιφόρνιας μία εταιρία που σύντομα θα γινόταν κολοσσός τεχνολογίας.

Ο Στηβ Τζομπς και ο Στήβεν Βόζνιακ παρουσίασαν στον κόσμο την Apple - με σήμα το δαγκωμένο μήλο - και πρώτο της προϊόν: τον υπολογιστή Apple I.

O Apple I, δημιούργημα του Bόζνιακ, έγινε ευρέως αποδεκτός ως ο πρώτος ολοκληρωμένος προσωπικός υπολογιστής του κόσμου.

Έναν χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 1977, η Apple ανακοίνωσε και τον Apple II (τον οποίο σχεδίασε και κατασκέυασε πάλι ο Βόσνιακ) ο οποίος για πολλά έτη παρέμεινε βασικός παράγοντας εσόδων της εταιρείας.

Ο Apple ΙΙ κατέκτησε εκατομμύρια χρηστών που μέχρι τότε δεν είχαν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές με πρωτοποριακά για την εποχή προγράμματα.

Ο Βόζνιακ τερμάτισε οριστικά τη σχέση πλήρους απασχόλησης που είχε με την Apple στις 6 Φεβρουαρίου 1987, δώδεκα χρόνια αφότου δημιούργησε την εταιρεία. Παραμένει όμως συνεργάτης της με ετήσιες αποδοχές που εκτιμούνται σε 120.000 δολάρια, και φυσικά είναι μέτοχος της Apple.

Το διοικητικό συμβούλιο της Apple αποφάσισε να «εξορίσει» τον συνιδρυτή της εταιρείας Στηβ Τζομπς, το 1986.

Ο Βόσνιακ διατηρούσε καλές σχέσεις με τον Στηβ Τζομπς μέχρι τον θάνατο του τελευταίου στις 5 Οκτωβρίου 2011, μολονότι κατά διαβεβαίωση του Βόζνιακ (από το 2006) αυτό που τους ένωνε δεν ήταν στενή φιλία.

Η εταιρεία σήμερα, διευθύνεται από τον Τιμ Κουκ, ενώ είναι η πολιτιμότερη εταιρεία στον κόσμο με τη Microsoft στη δεύτερη θέση



Πηγή: skai.gr

