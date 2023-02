Η Samsung αλλάζει ριζικά την εξωτερική οθόνη του «μικρού» αναδιπλούμενου Flip 5 - Φωτογραφία

Η Samsung σκοπεύει να αλλάξει ριζικά την εξωτερική οθόνη του «μικρού» αναδιπλούμενου Galaxy Z Flip 5; Όπως φαίνεται ναι, αν κρίνουμε από την ανάρτηση του γνωστού, και ως επί το πλείστον αξιόπιστου, leaker της νέας τεχνολογίας Ice Universe. Ο Ice Univerce αποκάλυψε, όπως φαίνεται το νέο σχεδιασμό του Flip 5.



«Το Samsung Galaxy Z Flip 5 είναι πολύ πιθανό να είναι αυτού του σχεδιασμού. Ερευνώ περαιτέρω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ice Universe, παραθέτοντας τη σχετική φωτογραφία, πιθανότατα rendering, στο Twitter.

Samsung Galaxy Z Flip 5 is very likely to be of this design. I am in further research... pic.twitter.com/1bVYOgmC0H