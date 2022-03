Απάντηση στη Ρωσία έδωσε ο επικεφαλής των παγκόσμιων υποθέσεων της Meta Platforms, η οποία κατέχει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram. Ο Νικ Κλεγκ διευκρίνισε ότι οι τροποποιημένοι κανόνες θα ισχύουν μόνο στην Ουκρανία.



Είπε ότι οι πολιτικές (της Meta) «επικεντρώνονται στην προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων στο λόγο ως έκφραση αυτοάμυνας ως αντίδραση σε μια στρατιωτική εισβολή στη χώρα τους». Ο Κλεγκ ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία δεν έχει «καμία διαμάχη με το ρωσικό λαό» και ότι δεν υπήρξε αλλαγή στη ρητορική μίσους «όσον αφορά τον ρωσικό λαό».

Σημείωσε επίσης ότι οι αλλαγές είναι προσωρινές και υπό αξιολόγηση. Χθες, η Meta ανακοίνωσε ότι επέτρεπε στους χρήστες στις πλατφόρμες της να καλούν σε αντίσταση εναντίον Ρώσων και Ρώσων στρατιωτών όταν μιλούσαν για την εισβολή στην Ουκρανία, μια αλλαγή στην πολιτική ρητορικής μίσους της εταιρείας.

Η ρωσική εισαγγελία ζήτησε από την ρωσική δικαιοσύνη να χαρακτηρίσει την εταιρεία Meta, μητρική εταιρεία του Facebook, «εξτρεμιστική οργάνωση» μετέδωσε σήμερα Παρασκευή το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

