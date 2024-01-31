Γαλλία: Το όριο των 5 δισεκατομμυρίων χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεπεράστηκε, σύμφωνα με έρευνα

Ο αριθμός των ενεργών χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πέρασε το όριο των 5 δισεκατομμυρίων το 2023, ήτοι το 62,3% του παγκόσμιου πληθυσμού, σύμφωνα με μια ετήσια έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Ο αριθμός τους έχει επομένως αυξηθεί κατά 5,6% σε διάστημα ενός έτους, όταν ο παγκόσμιος πληθυσμός γνώρισε μια ανάπτυξη κατά 0,9%, διευκρινίζει η έκθεση την οποία συνέταξαν η υπηρεσία We are social και η εταιρεία Meltwater, βάσει των εκτιμήσεων του Kepios, ενός εξειδικευμένου συμβουλίου στη μελέτη των ψηφιακών χρήσεων.

Συγκριτικά, 5,35 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν μία σύνδεση στο διαδίκτυο.

Πρώτο σε σειρά μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναφορικά με τον αριθμό χρηστών, κατατάσσεται το Facebook (όμιλος Meta), που γιορτάζει την Κυριακή την 20η επέτειό του, το οποίο μετρά συνολικά 2,19 δισεκατομμύρια χρήστες. Προηγείται του Instagram (1,65 δισεκατομμύρια), ενώ με μικρή διαφορά ακολουθεί το TikTok (1,56 δισεκατομμύρια).

Η έκθεση αναγνωρίζει, εντούτοις, έναν βαθμό ανακρίβειας που οφείλεται κυρίως στους αυτοματοποιημένους λογαριασμούς και στους χρήστες που εγγράφονται με διαφορετικές ταυτότητες.

Απόδειξη της περιέργειας που προκαλεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, η σελίδα Wikipedia την οποία έχουν συμβουλευτεί περισσότερο το 2023 σε όλες τις γλώσσες είναι εκείνη του ChatGPT, του γνωστότερου λογισμικού της αναπαραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο έχει αναπτύξει η εταιρεία OpenAI.

Η We are social είναι μια διεθνής υπηρεσία με 1.100 εργαζόμενους σε 19 γραφεία παγκοσμίως. Ιδρυθείσα στο Όσλο, στη Νορβηγία, το 2001, η Meltwater διαθέτει 50 γραφεία σε έξι ηπείρους.

Πηγή: skai.gr

