Βρέθηκε ο πιο βρωμερός πλανήτης του διαστήματος

Ένας μακρινός πλανήτης γνωστός για τις κακές καιρικές συνθήκες του μυρίζει σαν σάπια αυγά, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Οι επιστήμονες, σύμφωνα με το BBC, μελέτησαν την ατμόσφαιρα του HD 189733 b, που έχει καυτές θερμοκρασίες και βροχόπτωση που μοιάζει σαν να πέφτουν γυαλιά, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

Το υδρόθειο, το οποίο υπάρχει, επίσης, στον Δία, αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της ατμόσφαιρας του HD 189733b και βγάζει μια έντονη βρώμα, σύμφωνα με τους ερευνητές. Το ίδιο αέριο εκπέμπεται κατά τη διάρκεια των κλανιών.

Πρόκειται για τις πρώτες φορές που εντοπίζεται υδρόθειο σε έναν πλανήτη έξω από το ηλιακό μας σύστημα.

«Λοιπόν, αν η μύτη σας μπορούσε να λειτουργήσει στους 1000 C... η ατμόσφαιρα θα μύριζε σαν σάπια αυγά», είπε ο Δρ Guangwei Fu, αστροφυσικός στο Johns Hopkins που ηγήθηκε της έρευνας.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature.

Αν και το υδρόθειο είναι ένα από τα αέρια που υποδεικνύουν ότι οι μακρινοί πλανήτες μπορεί να φιλοξενούν εξωγήινους οργανισμούς, οι ερευνητές δεν αναζητούν ζωή σε αυτόν τον πλανήτη, επειδή είναι ένας γίγαντας βρωμερών αερίων, όπως ο Δίας.

Ωστόσο, λένε ότι η εύρεση υδρόθειου εδώ είναι ένα βήμα προς την κατανόηση του πώς σχηματίζονται οι πλανήτες.

Το τηλεσκόπιο James Webb βοηθά στην ανάλυση των χημικών ουσιών σε μακρινούς πλανήτες και έτσι οδηγεί τους αστρονόμους να μάθουν περισσότερα για την προέλευσή τους.

«Έχει αλλάξει αρκετά το παιχνίδι. Είναι πραγματικά επανάσταση στον τομέα της αστρονομίας. Έχει προσφέρει την ικανότητα που υποσχεθήκαμε και ξεπέρασε ακόμη και τις προσδοκίες μας με συγκεκριμένους τρόπους», δήλωσε ο Δρ Fu.

Ο ερευνητής σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει πληροφορίες από το διαστημικό τηλεσκόπιο για να μελετήσει περισσότερους πλανήτες.

