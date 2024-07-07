Μήπως ήδη ξεπεράσαμε τα όρια; Η επίδειξη τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI με το GPT-4o εντυπωσίασε, αλλά ταυτόχρονα και τρόμαξε πολλούς ανθρώπους…



Ο Ρόμαν Χιούετ, Head of Developer Experience της OpenAI, επέδειξε σε ζωντανή μετάδοση τον τρόπο με τον οποίο το GPT-4o μπορεί να αλληλεπιδράσει με τον κόσμο μόνο μέσω μιας web κάμερας, στην Παγκόσμια Έκθεση AI Engineer 2024.



Σε αυτή τη επίδειξη, το GPT-4o έδειξε την ικανότητά του να κατανοεί και να επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες, μόνο μέσω μιας web κάμερας, παρέχοντας συνοπτικές και ακριβείς περιλήψεις πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ένας άνθρωπος, και με φυσικότητα που πραγματικά είναι… ανατριχιαστική.

Το GPT-4o θεωρείται ως ένα επαναστατικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει αναπτυχθεί για να βελτιώσει την αλληλεπιδράση ανθρώπου-υπολογιστή σε αστραπιαία ταχύτητα. Επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν οποιονδήποτε συνδυασμό κειμένου, ήχου και εικόνας και να λαμβάνουν απαντήσεις στις ίδιες μορφές. Αυτό καθιστά το GPT-4o ένα πολυτροπικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης – ένα σημαντικό άλμα σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα.



