Με την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) να αναπτύσσεται ραγδαία, από την Κίνα προέρχεται αριθμός μεγαλύτερος από το 1/3 των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων ΑΙ σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Λευκής Βίβλου που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη στο Πεκίνο.

Ο αριθμός των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων παγκοσμίως έφτασε τα 1.328, με ποσοστό 36% να είναι κινεζικής προέλευσης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μετά από τις ΗΠΑ.

Τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από τη Λευκή Βίβλο για την παγκόσμια ψηφιακή οικονομία που δημοσιοποιήθηκε από την Κινεζική Ακαδημία Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (CAICT), στην Παγκόσμια Διάσκεψη για την Ψηφιακή Οικονομία 2024, οι εργασίες της οποίας άρχισαν χθες.

Μεταξύ περίπου 30.000 επιχειρήσεων ΑΙ παγκοσμίως στο πρώτο τρίμηνο του έτους, οι ΗΠΑ είχαν το 34% και η Κίνα το 15%, σύμφωνα με την ίδια Λευκή Βίβλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

