Παγκόσμιος πρωταθλητής στις ταχύτητες του mobile internet αναδείχθηκε τον Μάιο το Κατάρ, πετυχαίνοντας την εντυπωσιακή επίδοση 329,37 Mbps (download).

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 309,77 Mbps και στην τρίτη το Κουβέιτ με 233,78 Mbps.

Δύο ευρωπαϊκές συμμετοχές, η Δανία στην τέταρτη θέση με 147,33 Mbps και η Νορβηγία με 142,23 Mbps, συμπλήρωσαν τον Μάιο το παγκόσμιο top5 των πιο γρήγορων mobile internet στον κόσμο.

Στο σταθερό ευρυζωνικό Ιnternet, τα παγκόσμια σκήπτρα κράτησε η Σιγκαπούρη με τη δυσθεώρητη μέση ταχύτητα των 289,98 Mbps.

Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ, την κορυφαία πεντάδα συμπληρώνει το Χονγκ Κόνγκ με 282,48 Mbps, ηΧιλή με 274,46 Mbps, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με επίδοση 272,90 Mbps και η Ισλανδία με 255,69 Mbps.

Η θέση της Ελλάδας

Στον παγκόσμιο χάρτη των χωρών με το πιο γρήγορο mobile και ευρυζωνικό internet, η Ελλάδα περιορίζεται στο μέσον (στην περίπτωση της σύνδεσης από κινητό) και στο κάτω μέρος της λίστας στο «σερφάρισμα» από σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα.

Τον Μάιο, η Ελλάδα έχασε έξι θέσεις στη διεθνή κατάταξη των χωρών με το πιο γρήγορο mobile internet, καταλαμβάνοντας την 39η θέση ανάμεσα σε 147 κράτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς εταιρείας μετρήσεων Ookla, στις ταχύτητες σύνδεσης από σταθερό ευρυζωνικό Διαδίκτυο, η Ελλάδα βρέθηκε τον Μάιο στην 104η θέση ανάμεσα σε 181 κράτη του κόσμου (ενώ τόσο τον Απρίλιο, όσο και τον Μάρτιο, είχε την 102η θέση της παγκόσμιας κατάταξης).

