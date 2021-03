Μια από τις εμβληματικότερες φωτογραφίες-σύμβολα της σύγχρονης εποχής είναι ο περίφημος πράσινος λόφος του λειτουργικού συστήματος της Microsoft Windows ΧP που είναι απολύτως υπαρκτός. Τη φωτογραφία του λόφου τράβηξε ο Τσάρλς Ο’ Ρίαρ ένα απόγευμα Παρασκευής, τον Ιανουάριο του 1996.



Ο φωτογράφος ανέβασε το στιγμιότυπο που απαθανάτισε σε μία υπηρεσία stock όπου και την ανακάλυψε η ομάδα της Microsoft δύο χρόνια μετά. Ως ανταμοιβή έλαβε από τη Microsoft ένα άγνωστο μέχρι σήμερα εξαψήφιο ποσό για τα δικαιώματα πριν τη χρησιμοποιήσει για το περίφημο φόντο των Windows XP. Μέχρι σήμερα ο πράσινος λόφος παραμένει στην επιφάνεια εργασίας εκατομμυρίων ανθρώπων, με πολλούς από αυτούς να μην καταλαβαίνουν καν πως πρόκειται για αληθινή φωτογραφία.

Παρά την εξαιρετικά πετυχημένη καριέρα του Ο’ Ρίαρ ως φωτογράφος των Los Angeles Times, The Kansas City Star και για πάνω από δύο δεκαετίες του National Geographic, γνωρίζει πως ο λόφος Bliss είναι ο λόγος που θα τον θυμούνται.



Μετά από 25 χρόνια, ο αρχισυντάκτης του SFGate αποφάσισε να δει πώς είναι σήμερα εκείνος ο περίφημος λόφος των Windows.Όπως φαίνεται από τη φωτογραφία, ο λόφος που εντοπίστηκε στη Σονόμα της Καλιφόρνιας δεν πλέον έχει καμία σχέση με την ιστορική φωτογραφία. Σήμερα είναι φυτεμένος με ατελείωτες σειρές αμπελιών και θυμίζει ελάχιστα το καταπράσινο τοπίο του φόντου.

Remember this photo? 😥



The photo you see is the default wallpaper for Windows XP - is probably one of the most recognizable image in the world. What you probably didn’t know is that it’s a real photo, called Bliss, taken by Charles “Chuck” O’Rear in 1996. 🖥️

📸 Charles O' Rear pic.twitter.com/2FiLfMpnFo