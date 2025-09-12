Ο Ίλον Μασκ δεν έχει ξεχάσει ακόμη τον πλανήτη μας

Ο ανταγωνισμός με τη SpaceX είναι εξαιρετικά δύσκολος, είτε πρόκειται για την εκτόξευση πυραύλων, είτε για την παροχή δορυφορικού ίντερνετ, είτε για την είσοδο στη νέα αγορά της απευθείας σύνδεσης κινητών τηλεφώνων μέσω δορυφόρου.

Του Thomas Black, αρθρογράφου του Bloomberg

Η εταιρεία του Ίλον Μασκ έχει καταφέρει να μειώσει δραστικά το κόστος εκτοξεύσεων, χάρη στους επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους της, δίνοντας στη SpaceX ένα πλεονέκτημα που οι ανταγωνιστές δεν μπορούν ακόμη να πλησιάσουν. Αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να στήνει ένα μοναδικό δίκτυο χαμηλής τροχιάς γύρω από τη Γη, που ήδη αριθμεί περίπου 8.000 δορυφόρους.

Η θυγατρική της, Starlink, έχει κερδίσει θετικά σχόλια από χρήστες για την ταχύτητα και την ευκολία χρήσης της, χάρη στο μικρό δορυφορικό δέκτη και το router WiFi. Το καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής, από τον πύραυλο, έως τον εξοπλισμό στο σπίτι, δημιουργεί ένα σχεδόν απροσπέλαστο ανταγωνιστικό τείχος.

Αυτός είναι ο λόγος που η συμφωνία της SpaceX να δαπανήσει 17 δισ. δολάρια για την αγορά φάσματος από την EchoStar προκάλεσε αίσθηση στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο. Το φάσμα αυτό της δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσία απευθείας προς συσκευές, κάτι που οι αντίπαλοι δύσκολα θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν. Μελλοντικά, το πλεονέκτημα θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, όταν ο νέος υπερ-πύραυλος Starship τελειοποιήσει τις εκτοξεύσεις και επιστροφές φορτίων.

Οι αγορές δορυφορικών υπηρεσιών παραμένουν περιορισμένες και απαιτούν τεράστιες επενδύσεις. Στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, οι οπτικές ίνες και οι κεραίες κινητής είναι αξεπέραστες σε ταχύτητα και τιμή, περιορίζοντας το πεδίο της δορυφορικής πρόσβασης κυρίως στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Υπολογίζεται ότι μισό εκατομμύριο τετραγωνικά μίλια στις ΗΠΑ δεν καλύπτονται ακόμη από δίκτυα κινητής.

Η αγορά της απευθείας σύνδεσης με κινητά τηλέφωνα παραμένει δύσκολο να υπολογιστεί, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται. Η GSMA εκτιμά την αξία της στα 33 δισ. δολάρια έως το 2035, ενώ η Novaspace στα 13 δισ. έως το 2033. Οι τρεις μεγάλοι παίκτες της αμερικανικής κινητής (AT&T, Verizon, T-Mobile) δεν ανησυχούν ιδιαίτερα, καθώς οι δορυφορικές συνδέσεις έχουν περιορισμούς, ιδίως σε εσωτερικούς χώρους και σε αστικά δίκτυα υψηλής πυκνότητας. Αντίθετα, η SpaceX αναμένεται να συνεργαστεί μαζί τους, προσφέροντας υπηρεσίες χωρίς «νεκρές ζώνες», με επιπλέον χρέωση.

Η συμφωνία αγοράς φάσματος έπληξε τις μετοχές των ανταγωνιστών: η AST SpaceMobile υποχώρησε κατά 11%, η Iridium Communications έχασε πάνω από το ένα τέταρτο της αξίας της, ενώ η καναδική Telesat σημείωσε πτώση 9%. Η Amazon, με το Project Kuiper και η Blue Origin με τον νέο της πύραυλο New Glenn, έχουν μπροστά τους το δύσκολο έργο να καλύψουν τη διαφορά.

Δεν λείπουν οι εικασίες ότι η SpaceX μπορεί να θέλει να γίνει ο τέταρτος μεγάλος πάροχος κινητής στις ΗΠΑ. Ωστόσο, το πιο πιθανό σενάριο είναι οι συνεργασίες με τις υπάρχουσες εταιρείες, ώστε να ενισχυθεί η κάλυψη και να προστεθεί μια premium επιλογή στους λογαριασμούς των πελατών.

Η τεχνολογία εξελίσσεται ώστε η υπηρεσία να λειτουργεί σε υπάρχοντα κινητά, με μικρές αλλαγές στο chipset. Ήδη η Starlink έχει συνεργασία με την T-Mobile για βασικές υπηρεσίες (SMS, εφαρμογές) σε «νεκρές ζώνες», που σύντομα θα αναβαθμιστούν σε φωνή και βίντεο.

Η Apple, από την πλευρά της, επένδυσε στη Globalstar για να προσφέρει δορυφορική συνδεσιμότητα σε συσκευές της, ωστόσο η Globalstar εξαρτάται από τρίτους για δορυφόρους και εκτοξεύσεις, κάτι που αυξάνει το κόστος της και την καθιστά λιγότερο ανταγωνιστική απέναντι στη SpaceX.

Η Ευρώπη έχει ορίσει ως «εθνικό πρωταθλητή» την Eutelsat και είναι έτοιμη να τη στηρίξει οικονομικά, ενώ η Κίνα επενδύει μαζικά στη δημιουργία δικού της δικτύου χαμηλής τροχιάς. Ο κλάδος προσελκύει πολλούς επενδυτές, αλλά η τελική εκκαθάριση των εταιρειών μπορεί να ξεκινήσει πριν καν η υπηρεσία γίνει ευρέως διαθέσιμη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.