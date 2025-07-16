Με ένα φαντασμαγορικό βίντεο, η SpaceX κατέγραψε τη στιγμή της εκτόξευσης του πυραύλου Falcon 9 στο πλαίσιο του Project Kuiper. Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 16 Ιουλίου.

Το εντυπωσιακό πλάνο αποτυπώνει τη δύναμη και ακρίβεια του πυραύλου Falcon 9, που αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μεταφορά δορυφόρων. Το Project Kuiper στοχεύει στην παροχή γρήγορου internet σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ακόμα και στις πιο απομονωμένες περιοχές.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/paR1pYhTyW — SpaceX (@SpaceX) July 16, 2025

Πιο συγκεκριμένα, το Project Kuiper είναι ένα έργο της Amazon για την ανάπτυξη ενός δικτύου χιλιάδων δορυφόρων σε τροχιά (megaconstellation), με στόχο την παροχή γρήγορου και αξιόπιστου ίντερνετ παγκοσμίως, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η SpaceX είναι υπεύθυνη για την εκτόξευση αυτών των δορυφόρων με τον πύραυλο Falcon 9.

Η συγκεκριμένη εκτόξευση του πυραύλου Falcon 9 αφορούσε την τρίτη παρτίδα δορυφόρων που αποστέλλονται στο διάστημα στο πλαίσιο αυτού του έργου.

Watch Falcon 9 launch the @ProjectKuiper KF-01 mission to orbit https://t.co/2yiRKd6BFl — SpaceX (@SpaceX) July 16, 2025

