Τα νομικά πρόσωπα και οι πολίτες μπορούν πλέον να συνυπογράφουν έγγραφα μέσω του gov.gr

Η ψηφιακή μεταρρύθμιση στην Ελλάδα σημειώνει μια ακόμη σημαντική εξέλιξη με την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας «Ψηφιακή βεβαίωση ή συνυπογραφή προτυποποιημένου ιδιωτικού εγγράφου» μέσω του gov.gr. Η νέα υπηρεσία αναβαθμίζει το υφιστάμενο πλαίσιο, διευκολύνοντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους πολίτες στη διακίνηση και υπογραφή εγγράφων, καταργώντας την ανάγκη γραφειοκρατικών και χρονοβόρων διαδικασιών.

Η πρωτοπορία αυτής της υπηρεσίας έγκειται στο γεγονός ότι το έγγραφο δημιουργείται πλέον απευθείας από το νομικό πρόσωπο, αντί του φυσικού προσώπου, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα στις υπηρεσίες «Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου» και «Ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού». Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει ταχύτερες και ασφαλέστερες συναλλαγές μεταξύ πολιτών και νομικών προσώπων.

Εφαρμογή στην ασφαλιστική αγορά και επέκταση της υπηρεσίας

Αρχικά, η νέα ψηφιακή διαδικασία αφορά έγγραφα που υπογράφονται στο πλαίσιο παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, από φορείς όπως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, μεσίτες, πράκτορες, ασφαλιζόμενους και εκπροσώπους νομικών προσώπων. Σε δεύτερη φάση, η χρήση της υπηρεσίας θα επεκταθεί και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους, διευρύνοντας τα οφέλη της στην ελληνική αγορά.

Η λειτουργία της νέας υπηρεσίας βήμα προς βήμα

Η διαδικασία ενσωματώνει τα εξής στάδια:

Το νομικό πρόσωπο δημιουργεί το απαιτούμενο έγγραφο μέσω του πληροφοριακού του συστήματος και το ανεβάζει στο gov.gr, προσδιορίζοντας τα ΑΦΜ όλων των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων.

Μέσω διαλειτουργικότητας, το έγγραφο προωθείται αυτόματα στη Θυρίδα Πολίτη των υπογεγραφομένων για έλεγχο και υπογραφή.

Οι αντίστοιχοι πολίτες συνδέονται με τους κωδικούς TaxisNet στην υπηρεσία «Ψηφιακή βεβαίωση ή συνυπογραφή προτυποποιημένου ιδιωτικού εγγράφου» στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» του gov.gr για να υπογράψουν.

Με την ολοκλήρωση των υπογραφών, το τελικό έγγραφο επιστρέφει στο πληροφοριακό σύστημα του νομικού προσώπου για έκδοση.

Κάθε έγγραφο φέρει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης, QR code και την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανεβαίνοντας τόσο στη Θυρίδα Πολίτη όσο και στο Gov.gr Wallet του υπογράφοντα.

Σημειώνεται πως για να αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία ένα νομικό πρόσωπο, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέσω αυτής της διαδικασίας, διασφαλίζεται η ομαλή ενσωμάτωση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr-ΕΨΠ) και η αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων από όλο και περισσότερους φορείς και πολίτες.

Γ. ΧΑΤΖ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

