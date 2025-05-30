Λογαριασμός
Με μελανιασμένο μάτι στο Οβάλ Γραφείο ο Έλον Μασκ- «Με χτύπησε ο γιος μου» , είπε

Ο δισεκατομμυριούχος απαντώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι ο πεντάχρονος γιος του ήταν αυτός που του προκάλεσε τον μώλωπα, χτυπώντας τον ενώ έπαιζαν

Με μελανιασμένο μάτι στο Οβάλ Γραφείο ο Έλον Μασκ

Αίσθηση προκάλεσε η εικόνα του Έλον Μασκ, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλτ Τραμπ,  για το τέλος της θητείας του ως ειδικού κρατικού υπαλλήλου και  επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας.

Ο μεγιστάνας εμφανίστηκε με μελανιασμένο μάτι στο Οβάλ Γραφείο.

Όπως εξήγησε, ο μώλωπας προήλθε από χτύπημα του 5χρονου γιου του Χ, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού.

Συγκεκριμένα, περιέγραψε πως παρακίνησε για πλάκα, το παιδί να τον χτυπήσει.

«Δεν υπάρχει τίποτα σαν μια γροθιά από πεντάχρονο στο πρόσωπο», είπε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ερωτηθείς ο Αμερικανός πρόεδρος, δήλωσε πως δεν είχε παρατηρήσε το χτύπημι, παρότι είναι κάτι παραπάνω από εμφανές.

