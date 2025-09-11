Ένα μεσαιωνικό εκκλησιαστικό όργανο που ανακαλύφθηκε το 1906 στον Βιβλικό τόπο γέννησης του Ιησού Χριστού, στη Βηθλεέμ, κοντά στην εκκλησία της Γέννησης, ακούγεται ξανά μετά από αιώνες.

Σιωπηλό για 800 χρόνια, το αποκαταστημένο μεσαιωνικό όργανο ηχεί ξανά στην Ιερουσαλήμ, στο μοναστήρι του Saint Saviour, (Αγίου Σωτήρα), μέσα στα τείχη της παλιάς πόλης.

«Είναι πραγματικά ο αρχικός ήχος: η ίδια δόνηση που άκουσαν οι Σταυροφόροι στην Εκκλησία της Γεννήσεως» δήλωσε ενθουσιασμένος στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντέιβιντ Καταλούνια, ένας Ισπανός ερευνητής που εργάστηκε για περισσότερα από πέντε χρόνια, ώστε να επαναφέρει στη ζωή το εκκλησιαστικό όργανο του 11ου αιώνα.

Σύμφωνα με τον πατέρα Εουτζένιο Αλλιάτα, Φραγκισκανό αρχαιολόγο που συμμετέχει σε αποστολή για διάφορους ιερούς τόπους, συμπεριλαμβανομένης της Εκκλησίας της Γέννησης στη Βηθλεέμ, το τεράστιο εκκλησιαστικό όργανο ανακαλύφθηκε «σχεδόν τυχαία» το 1906, κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός ξενώνα προσκυνητών, όταν οι 222 χάλκινοι σωλήνες του και ένα καμπαναριό ξεπρόβαλαν από το έδαφος.

Το όργανο φαίνεται ότι είχε θαφτεί με «μεγάλη προσοχή», σύμφωνα με την Καταλούνια, γι’ αυτό και οι ερευνητές κατάφεραν να το ανακατασκευάσουν στο μεγαλύτερο μέρος του – απομένουν μόνο 18 σωλήνες που δεν λειτουργούν ακόμα.

«Η ελπίδα που είχαν οι Σταυροφόροι που έθαψαν αυτά τα κομμάτια, ότι μια μέρα θα αντηχούσαν ξανά, δεν ήταν μάταιη» είπε χαρακτηριστικά ο Koos van de Linde, ένας από τους κορυφαίους ειδικούς οργάνων στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

