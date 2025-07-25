Ουκρανία: Το παγκόσμιο «μπλακ άουτ» του Starlink «τύφλωσε» τις στρατιωτικές επικοινωνίες

Το παγκόσμιο «μπλακ άουτ» του Starlink «τύφλωσε» τις ουκρανικές στρατιωτικές επικοινωνίες προκαλώντας ανησυχία στο Κίεβο για εξάρτηση στο μέτωπο από την υπηρεσία του Ίλον Μασκ, αναφέρει το Reuters.

Τα συστήματα Starlink που χρησιμοποιούνται από ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες έμειναν εκτός λειτουργίας για δυόμισι ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε την Παρασκευή ανώτερος διοικητής. Η διακοπή του δορυφορικού internet του Μασκ, ήταν μέρος ενός παγκόσμιου διαδικτυακού «μπλακ άουτ» της εταιρείας.

Οι δυνάμεις της Ουκρανίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από χιλιάδες τερματικά Starlink της SpaceX για επικοινωνίες στο πεδίο της μάχης και ορισμένες επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς έχουν αποδειχθεί ανθεκτικά στην κατασκοπεία και την παρεμβολή σήματος κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ουκρανίας.

Την Πέμπτη το Starlink αντιμετώπισε μία από τις μεγαλύτερες διακοπές λειτουργίας του παγκοσμίως όταν μια εσωτερική βλάβη λογισμικού έθεσε δεκάδες χιλιάδες χρήστες εκτός σύνδεσης.

«Το Starlink είναι εκτός λειτουργίας σε ολόκληρο το μέτωπο», έγραψε στο Telegram ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στις 10:41 μ.μ. την Πέμπτη.

The network issue has been resolved, and Starlink service has been restored. We understand how important connectivity is and apologize for the disruption. — Starlink (@Starlink) July 25, 2025

Το Starlink, το οποίο έχει περισσότερους από 6 εκατομμύρια χρήστες σε περίπου 140 χώρες και περιοχές, αργότερα αναγνώρισε ότι υπάρχει παγκόσμια διακοπή στον λογαριασμό του στο X και δήλωσε ότι «εφαρμόζουμε ενεργά μια λύση».

Ο Μπρόβντι ενημέρωσε την ανάρτησή του αργότερα για να πει ότι περίπου στις 1:05 π.μ. την Παρασκευή το πρόβλημα είχε επιλυθεί. Είπε ότι το περιστατικό ανέδειξε τον κίνδυνο εξάρτησης από τα συστήματα και ζήτησε να διαφοροποιηθούν οι μέθοδοι επικοινωνίας και συνδεσιμότητας.

«Οι αποστολές πραγματοποιήθηκαν χωρίς βίντεο, η αναγνώριση του πεδίου μάχης έγινε με (drones) κρούσης», έγραψε ο Μπρόντι.

Ένας Ουκρανός διοικητής drone, μιλώντας ανώνυμα για να έχει τη δυνατότητα να συζητήσει ευαίσθητα θέματα, δήλωσε στο Reuters ότι η μονάδα του αναγκάστηκε να αναβάλει αρκετές πολεμικές επιχειρήσεις λόγω της διακοπής.

Ο Ολεξάντερ Ντιμίτριεφ, ιδρυτής του OCHI, ενός ουκρανικού συστήματος που συγκεντρώνει στοιχεία από χιλιάδες πληρώματα drone σε όλη την πρώτη γραμμή, τόνισε στο Reuters ότι η διακοπή έδειξε ότι η εξάρτηση από υπηρεσίες cloud για τη διοίκηση μονάδων και την αναμετάδοση της αναγνώρισης drone πεδίου μάχης είναι ένας «τεράστιος κίνδυνος».

«Εάν χαθεί η σύνδεση με το διαδίκτυο... η δυνατότητα διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων πρακτικά έχει εξαφανιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας μια στροφή προς τοπικά συστήματα επικοινωνίας που δεν εξαρτώνται από το διαδίκτυο.

Το Reuters αποκάλυψε ότι ο ιδιοκτήτης της Starlink, Ίλον Μασκ εξέδωσε εντολή το 2022 να διακόψει την κάλυψη της Starlink σε ορισμένες περιοχές της Ουκρανίας, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυαν αντεπίθεση για να ανακτήσουν τα κατεχόμενα εδάφη από τη Ρωσία.

Από τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με αναρτήσεις της ουκρανικής κυβέρνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Κίεβο έχει λάβει περισσότερα από 50.000 τερματικά Starlink.

Παρόλο που η Starlink δεν λειτουργεί στη Ρωσία, Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι τα στρατεύματα της Μόσχας χρησιμοποιούν επίσης ευρέως τα συγκεκριμένα συστήματα στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία.

«Η διακοπή οφειλόταν σε βλάβη βασικών εσωτερικών υπηρεσιών λογισμικού που λειτουργούν το βασικό δίκτυο», έγραψε ο αντιπρόεδρος της Starlink, Μάικλ Νίκολς στο X, ζητώντας συγγνώμη για τη διακοπή και υπόσχοντας να βρει την αιτία της.

Πηγή: skai.gr

