Καισάρεια Τουρκίας: Εντοπίστηκαν κρανία ελεφάντων 7,7 εκατομμυρίων ετών

Τρεις καλά διατηρημένοι κρανία ελεφάντων που χρονολογούνται πριν από 7,7 εκατομμύρια χρόνια, ανακαλύφθηκαν πρόσφατα σε ανασκαφές στην περιοχή της Καισάρειας, στην κεντρική Τουρκία. Η σημαντική αυτή αποκάλυψη ενισχύει τη σημασία της περιοχής ως κέντρου παλαιοζωολογικής έρευνας.

Οι ανασκαφές, οι οποίες άρχισαν το 2018 ύστερα από αναφορά ντόπιου βοσκού το 2017 κοντά στο φράγμα Γιαμούλα, πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Μουσείου Καισάρειας και υποστηρίζονται από τον δήμο της πόλης.

Η ανακάλυψη των κρανίων έγινε στη ζώνη Κοτσασινάν κατά μήκος του ποταμού Κιζιλιρμάκ. Εκτός από τα κρανία ελεφάντων, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ποικίλα προϊστορικά απολιθώματα από καμηλοπαρδάλεις, μαμούθ, ρινόκερους, τριδακτύλους ίππους (πριν εξελιχθούν στη σημερινή τους μορφή), πρόβατα χωρίς κέρατα, κατσίκια, αντιλόπες, χελώνες και χοίρους.

Η «χρονιά του ελέφαντα»

Ο αρχαιολόγος Ομέρ Νταγκ τόνισε στο τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu πως πλέον το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ευρήματα που σχετίζονται κυρίως με τους ελέφαντες. «Μπορούμε να ονομάσουμε τη φετινή χρονιά, χρονιά του ελέφαντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νταγκ, καθώς φέτος βρέθηκαν τρία κρανία κατά τη διάρκεια μίας μόνο περιόδου ανασκαφής.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, «Από τότε που ξεκίνησαν οι ανασκαφές το 2018, είχαμε βρει δύο κρανία. Αλλά φέτος, σε μία μόνο σεζόν, ανακαλύψαμε τρία». Ένα από τα κρανία διατηρείται μάλιστα με άθικτη την κάτω γνάθο, παρά το γεγονός πως οι χαυλιόδοντές του είναι εν μέρει κατεστραμμένοι.

Η ραδιομετρική ανάλυση των ορυκτών παρέχει σαφή χρονολογία στα 7,7 εκατομμύρια χρόνια πριν. Τα περισσότερα απολιθώματα ελεφάντων προέρχονται από την περιοχή Σεβρίλ, η οποία πλέον έχει χαρακτηριστεί ως «ζώνη ελεφάντων» λόγω της πυκνότητας των ευρημάτων.

Διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον για τη «ζώνη ελεφάντων»

Ο Ομέρ Νταγκ υπογράμμισε τη σημασία της συγκεκριμένης ανασκαφής εξαιτίας του μεγάλου όγκου και της εξαιρετικής διατήρησης των απολιθωμάτων, γεγονός που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. «Η συγκέντρωση ελεφάντων σε ορισμένα σημεία και η παρατηρούμενη πυκνότητα παρέχουν πληροφορίες για την παλαιογεωγραφία του χώρου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Εκτός από τα λείψανα ελεφάντων, φετινές ανακαλύψεις περιλαμβάνουν και απολιθώματα τριδακτύλων αλόγων, ρινόκερων, καθώς και ενός σμιλόδοντα, ενισχύοντας τη σημασία της περιοχής για την κατανόηση της αρχαίας πανίδας της ευρύτερης περιοχής.

