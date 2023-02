H Nokia άλλαξε λογότυπο για πρώτη φορά στα 60 χρόνια 

Την Κυριακή η φινλανδική ΝΟΚΙΑ, εταιρία - κολοσσός στις τηλεπικοινωνίες, παρουσίασε το νέο της λογότυπο.

Η εταιρία προχώρησε στην πρώτη αλλαγή του brand identity της για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 60 χρόνια, στο πλαίσιο της νέας της στρατηγικής μάρκετινγκ.

More looks with the new Nokia logo



I'm happy they finally updated the logo after nearly 60 years pic.twitter.com/is0SQEyAjb