Ο Νόουλαντ Αρμπό, ο πρώτος ασθενής στον οποίο έχει εμφυτευτεί τσιπ εγκεφάλου της εταιρείας Neuralink του Έλον Μασκ, έπαιξε χθες σε ζωντανή μετάδοση σκάκι.

Ο 29χρονος Αρμπό, που έμεινε παράλυτος από τον ώμο και κάτω μετά από ένα ατύχημα κατάδυσης, έπαιξε σκάκι στο φορητό υπολογιστή του, κινώντας τον κέρσορα με τη σκέψη του μέσω της συσκευής Neuralink.

Τον Ιανουάριο ο Έλον Μασκ είχε ανακοινώσει ότι ο Αμπρό μπορούσε να ελέγξει ένα ποντίκι υπολογιστή χρησιμοποιώντας τις σκέψεις του.

Απαντώντας στις ερωτήσεις του μηχανικού της Neuralink σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί την τεχνολογία της εταιρείας, o 29χρονος εξηγεί ότι προηγήθηκε μια διαδικασία εκπαίδευσης, κατά την οποία χρειάστηκε να μάθει να διαφοροποιεί τη φανταστική κίνηση από την απόπειρα κίνησης. «Στο ξεκίνημα προσπαθούσα να κουνήσω π.χ. το δεξί μου χέρι αριστερά, δεξιά, μπροστά, πίσω. Κι από εκεί, νομίζω ότι απλά έγινε διαισθητικό για εμένα να αρχίσω να φαντάζομαι τον κέρσορα να κινείται».

«Η χειρουργική επέμβαση ήταν εξαιρετικά εύκολη», είπε ο Αμπρο στο βίντεο που μεταδόθηκε από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Μασκ, αναφερόμενος στη διαδικασία εμφύτευσης. «Κυριολεκτικά βγήκα από το νοσοκομείο μια μέρα αργότερα, δεν έχω γνωστικές διαταραχές.

«Βασικά είχα σταματήσει να παίζω αυτό το παιχνίδι», είπε ο Αμπρο, αναφερόμενος στο παιχνίδι Civilization VI, «όλοι (η Neuralink) μου δώσατε τη δυνατότητα να το κάνω ξανά και να παίξω για 8 ώρες συνεχόμενα».

Εξηγώντας την εμπειρία του με τη νέα τεχνολογία, ο Αμπρο είπε ότι «δεν είναι τέλεια» και «έχει αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα».

«Δεν θέλω οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι αυτό είναι το τέλος του ταξιδιού, υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά έχει ήδη αλλάξει τη ζωή μου», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.