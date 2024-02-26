Ποιον ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη στην ερωτική μας ζωή; Κανέναν, είναι η πρώτη απάντηση που μας έρχεται στο μυαλό. Και μετά από αυτή την πρώτη αντίδραση, έρχεται μια σκέψη: Είναι σε καλή φάση οι σχέσεις του σήμερα; Μάλλον όχι. Τα ποσοστά των ανθρώπων που αισθάνονται μοναξιά αυξάνονται διαρκώς, η ψηφιοποίηση της επικοινωνίας δεν θα λέγαμε ότι έχει βοηθήσει στην οικοδόμηση ουσιαστικών σχέσεων και, γενικώς, όλα δείχνουν ότι οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν αρκετά ζητήματα να διαχειριστούν.

Και πάλι, όμως, η ιδέα της ανάμειξης της τεχνητής νοημοσύνης στις προσωπικές μας επαφές ακούγεται το λιγότερο τρομακτική. Πριν κρίνουμε, όμως, ας ρίξουμε μια ματιά στο τι ακριβώς σημαίνει αυτό και ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις των ανθρώπων.

Ο κόσμος του ρομαντισμού βρίσκεται στα πρόθυρα ενός μετασχηματισμού, που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η καίρια αλλαγή, είναι αναμφισβήτητα εξίσου σημαντική με την έλευση των εφαρμογών γνωριμιών και αναμένεται να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο βρίσκουμε και συνδεόμαστε με πιθανούς συντρόφους.

Το καυτό ερώτημα εδώ αναμφίβολα είναι: «Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βελτιώσει πραγματικά την εμπειρία των ραντεβού;». Η προοπτική είναι τόσο ενδιαφέρουσα, όσο και πολύπλοκη. Η πραγματικότητα των σύγχρονων ραντεβού, με το μείγμα των φευγαλέων συνδέσεων, των συγκεχυμένων σημάτων και μιας γλώσσας που είναι γεμάτη με όρους όπως «breadcrumbing» και «ghosting», αφήνει πολλά περιθώρια για βοήθεια. Τα παράπονα για την τρέχουσα κατάσταση των ραντεβού είναι ευρέως διαδεδομένα, υποδεικνύοντας μια σαφή ανάγκη για βελτίωση. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι, κατά πολλούς, η λύση σε αυτά τα προβλήματα.

Στην πραγματικότητα, η επικείμενη αυτή επανάσταση είναι ήδη σε εξέλιξη. Τον Αύγουστο του 2023, το Match Group, ο όμιλος που βρίσκεται πίσω από τα Tinder, Hinge και OkCupid, προσέλαβε έναν αντιπρόεδρο καινοτομίας για να ηγηθεί πρωτοβουλιών τεχνητής νοημοσύνης. Η Bumbleέχει λανσάρει πολλαπλές νέες λειτουργίες, που βασίζονται στη μηχανική μάθηση, συμπεριλαμβανομένης μιας που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη με βάση τις προτιμήσεις και τις προηγούμενες αντιστοιχίες, για να αυξήσει την πιθανότητα επιτυχίας. Παράλληλα, μια θάλασσα ολοκαίνουργιων εφαρμογών που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη υπόσχονται να τελειοποιήσουν το προφίλ γνωριμιών σου, το παιχνίδι του φλερτ και, γενικά, να ενισχύσουν τις δεξιότητές σου στην ψηφιακή αλληλεπίδραση. Επιπλέον, εταιρείες όπως η Replika έχουν προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, διερευνώντας ακόμη και την ανάπτυξη ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, ικανά να εμπλακούν σε εικονικές ρομαντικές σχέσεις (;).

Μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει;

Η ετυμηγορία είναι, προς το παρόν, ανάμεικτη. Ενώ υπάρχουν ελπιδοφόρες εξελίξεις, οι προκλήσεις παραμένουν. Οι daters φαίνονται γενικά ανοιχτοί στην αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας: Μια έρευνα διαπίστωσε ότι το 69% αντιμετωπίζει με ενθουσιασμό τους τρόπους με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να κάνει τα ραντεβού ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά. Το 68% πιστεύει ότι μπορεί να τους βοηθήσει να νιώσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις εφαρμογές. Το 86% πιστεύει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση της διάχυτης κόπωσης των ραντεβού και το 67% ότι μπορεί να κάνει τις εφαρμογές ραντεβού πιο ασφαλείς. Υπάρχουν, βέβαια, και εκείνοι που παραμένουν επιφυλακτικοί, υπογραμμίζοντας ζητήματα όπως οι ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και το catfishing.

Σε κάθε περίπτωση, όσο ασύμβατα κι αν ακούγονται η τεχνητή νοημοσύνη και ο ρομαντισμός, η ένωσή τους είναι γεγονός, είτε είμαστε έτοιμοι είτε όχι. Ίσως, λοιπόν, ήρθε η ώρα να προετοιμαστούμε.

