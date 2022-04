Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της Nasa εντόπισε έναν πλανήτη με μάζα που εκτιμάται πως είναι εννέα φορές μεγαλύτερη από αυτή του Δία και που παρόλα αυτά θεωρείται νεαρός ηλικιακά, όσον αφορά την παρουσία του στο σύμπαν.

Ο νεοσύστατος πλανήτης, που ονομάζεται AB Aurigae b, είναι ένας αέριος γίγαντας σε αξιοσημείωτα πρώιμο στάδιο σχηματισμού, ο οποίος κινείται σε τροχιά γύρω από ένα αστέρι που ονομάζεται AB Aurigae.

Οπως αναφέρει η Daily Mail AB Aurigae b περιφέρεται γύρω από το αστέρι σε μια ασυνήθιστα μακρινή απόσταση – 8,6 δισεκατομμύρια μίλια, εκτιμώμενη συγκεκριμένη περισσότερο από δύο φορές πιο μακριά από ό,τι είναι ο Πλούτωνας από τον Ήλιο (3,7 δισεκατομμύρια μίλια).

Ακριβώς όπως ο Δίας και ο Κρόνος, ο πλανήτης είναι ένας γίγαντας αερίων - που αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και ήλιο, που στροβιλίζονται και περιβάλλουν έναν μικρότερο στερεό πυρήνα.

