Ο εκτελεστικός διευθυντής της Tesla Inc Ίλον Μασκ ανάρτησε χθες μία δημοσκόπηση στο Twitter ρωτώντας τους χρήστες, αν επιθυμούν ένα πλήκτρο για την επεξεργασία (edit) περιεχομένου στο αναφερόμενο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημοσκόπηση αυτή ενεργοποιήθηκε μετά την αποκάλυψη από τον Μασκ για την αγορά ποσοστού 9,2% του Twitter που έγινε χθες.

Με την κίνηση αυτή, ο ίδιος έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος του Twitter.

Do you want an edit button?