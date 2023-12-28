Satya Nadella: O Διευθυντής της Microsoft, CΕΟ 2023 λέει το CNN

Ως Ceo της χρονιάς για το 2023, αναδεικνύει το CNN τον διευθύνοντα Σύμβουλο της Μicrosoft, Satya Nadella.
Υπό την ηγεσία του η εταιρεί απραγματοποίησε μια επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, εμπορευματοποίησε και πρόσθεσε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT στα προϊόντα της πρώτη απ' όλους.
Υπό την ηγεσία του, η εταιρεία αναδεικνύεται ξανά ως καινοτόμος τεχνολογίας.
Η Wall Street έχει παρατηρήσει επίσης πως η μετοχή της Microsoft αυξήθηκε κατά 55% φέτος.
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 2023 ήταν η χρονιά της τεχνητής νοημοσύνης», είπε η Nadella στο CNN.
«Δεν μιλάμε πλέον μόνο για την καινοτομία αφηρημένα. Βλέπουμε πραγματικά κέρδη παραγωγής προϊόντων, ανάπτυξης και παραγωγικότητας. Στο τέλος της ημέρας, ωστόσο, αυτή η καινοτομία θα είναι χρήσιμη μόνο εάν ενδυναμώσει όλους μας στην καριέρα μας, στις κοινότητές μας, στις χώρες μας».
