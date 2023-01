MusicLM: Η Τεχνητή Νοημοσύνη της Google συνθέτει μουσική από μια περιγραφή και εντυπωσιάζει! Ηχητικό

Ποιο Chat GPΤ; Νέα σημασία στην έννοια "γράφω μουσική" δίνει η Google, μέσω του MusicLM, του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης της!

Αν έχετε τη "μουσική στο κεφάλι σας", δεν γνωρίζετε ούτε νότα του πενταγράμμου, αλλά είστε καλοί στην περιγραφή, αφήστε την Τεχνητή Νοημοσύνη να κάνει τη δουλειά σας για εσάς, σαν ένας... ηλεκτρονικός συνθέτης.

Google's new music model MusicLM is the breakthrough of the week.



Here it is in action.



Just describe the music and it'll generate the track: pic.twitter.com/xAhzHfGnMH