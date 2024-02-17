Μόρια νερού ανιχνεύθηκαν στην επιφάνεια αστεροειδών για πρώτη φορά, αποδεικνύοντας ότι αυτά τα κατάλοιπα από το σχηματισμό του ηλιακού μας συστήματος δεν είναι απλώς άνυδροι διαστημικοί βράχοι.

Οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι η πρόσκρουση των αστεροειδών που πέφτουν στον πλανήτη μας μπορεί να βοήθησε στη μεταφορά νερού και άλλων στοιχείων στην πρώιμη Γη, επομένως η εύρεση στοιχείων νερού σε αστεροειδείς θα μπορούσε να υποστηρίξει αυτή τη θεωρία, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από ένα όργανο στο αερομεταφερόμενο τηλεσκόπιο Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. Το υπέρυθρο τηλεσκόπιο, που ονομάστηκε SOFIA πέταξε πάνω σε ένα αεροσκάφος Boeing 747SP τροποποιημένο για να πετάει μέσω της στρατόσφαιρας πάνω από το 99% της ατμόσφαιρας της Γης, το οποίο εμποδίζει το υπέρυθρο φως.

Η υπέρυθρη κάμερα Faint Object για το τηλεσκόπιο SOFIA, ή το όργανο FORCAST, επέτρεψε στους αστρονόμους να ανιχνεύσουν μόρια νερού στην Ίριδα και τη Μασσαλία, δύο αστεροειδείς στην κύρια ζώνη αστεροειδών μεταξύ των τροχιών του Άρη και του Δία. Και οι δύο απέχουν περισσότερα από 223,1 εκατομμύρια μίλια από τον ήλιο.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα στο The Planetary Science Journal.

Οι αστρονόμοι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το SOFIA για να μελετήσουν αστεροειδείς αφού το τηλεσκόπιο εντόπισε ενδείξεις νερού στο φεγγάρι, είπε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Δρ Ανίσια Αρρεντόντο, ερευνήτρια στο Southwest Research Institute στο Σαν Αντόνιο.

Στοιχεία ενυδάτωσης είχαν βρεθεί στους δύο αστεροειδείς στο παρελθόν από την άλλη συγγραφέα της μελέτης Δρ. Μάγκι ΜακΆνταμ, ερευνήτρια στο Ερευνητικό Κέντρο Ames της NASA στο Mountain View της Καλιφόρνια, ενώ χρησιμοποιούσε διαφορετικό τηλεσκόπιο. Αλλά οι ερευνητές δεν ήταν σίγουροι αν το νερό ή άλλη μοριακή ένωση όπως το υδροξύλιο προκάλεσε την ενυδάτωση, είπε η Αρρεντόντο.

«Οι νέες παρατηρήσεις μας με τη SOFIA έδειξαν οριστικά ότι αυτό που είδαν ήταν πράγματι νερό», είπε η Αρρεντόντο. «Αλλά αυτά τα αντικείμενα είναι μέρος της κατηγορίας S των αστεροειδών, πράγμα που σημαίνει ότι αποτελούνται κυρίως από πυριτικά άλατα και μέχρι τα αποτελέσματα του Δρ ΜακΆνταμ, εικαζόταν ότι ήταν εντελώς στεγνά».

Εύρεση νερού σε ξηρές κοσμικές επιφάνειες

Η ποσότητα νερού που εντόπισε η ομάδα ήταν περίπου ισοδύναμη με εκείνη ενός μπουκαλιού νερού 12 ουγγιών παγιδευμένο σε ένα κυβικό μέτρο εδάφους, είπε η Αρρεντόντο. Το τηλεσκόπιο εντόπισε τα μόρια νερού σε έναν από τους μεγαλύτερους κρατήρες στο νότιο ημισφαίριο της Σελήνης το 2020.

Όπως το νερό που βρίσκεται στη σεληνιακή επιφάνεια, «στους αστεροειδείς, το νερό μπορεί επίσης να συνδεθεί με ορυκτά καθώς και να προσροφηθεί σε πυριτικό άλας και να παγιδευτεί ή να διαλυθεί σε πυριτικό γυαλί κρούσης», είπε η Αρρεντόντο.

Οι αστεροειδείς είναι τα υπολείμματα από τότε που σχηματίστηκαν οι πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα. Η μελέτη των συνθέσεών τους μπορεί να πει στους αστρονόμους από πού προήλθαν οι αστεροειδείς στην κοσμική γειτονιά μας.

Αναζήτηση νερού σε όλο το ηλιακό σύστημα

Οι ερευνητές προσπάθησαν να ψάξουν για νερό σε δύο άλλους αστεροειδείς χρησιμοποιώντας το SOFIA, αλλά η ανίχνευση ήταν πολύ αμυδρή. Τώρα, η ομάδα χρησιμοποιεί το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb για να απορρίψει αστεροειδείς και να αναζητήσει στοιχεία νερού.

Ενώ οι παρατηρήσεις του Webb συνεχίζονται, η Αρρεντόντο είπε ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα ενθάρρυναν την ομάδα να ζητήσει χρόνο για να παρατηρήσει 30 ακόμη αστεροειδείς χρησιμοποιώντας το ισχυρό υπέρυθρο τηλεσκόπιο.

«Το τηλεσκόπιο JWST είναι πολύ μεγαλύτερο από το τηλεσκόπιο SOFIA, επομένως μπορεί να συλλέγει δεδομένα με υψηλότερη ποιότητα και μπορεί να συλλέγει δεδομένα για περισσότερους αστεροειδείς σε μικρότερο χρονικό διάστημα», είπε η Αρρεντόντο. «Ελπίζω να μπορέσω να παρατηρήσω πολλούς διαφορετικούς αστεροειδείς με το JWST για να αναζητήσω στοιχεία που να υποδηλώνουν την ύπαρξη νερού.



