Μετά από πολλές καθυστερήσεις, τα 125 γλυπτά του Jeff Koons ξεκίνησαν την πορεία τους για τη Σελήνη χθες το πρωί από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ του Διαστημικού Κέντρου Κένεντι της NASA στη Φλόριντα.

Η πρωτοβουλία, γνωστή ως «The Moon Phases Project», ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2022 και επικεντρώνεται σε μια συλλογή από NFT. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την προσεδάφιση των φυσικών έργων στο φεγγάρι τον Ιούλιο του ίδιου έτους, με τα NFTs να διατίθενται μέσω του Pace Verso, της πλατφόρμας NFT της Pace Gallery.

Μετά από πολλά σκαμπανεβάσματα, τα γλυπτά «Moons» του Koons ήταν τελικά προγραμματισμένο να εκτοξευθούν με έναν πύραυλο Falcon 9 σε μια σεληνιακή προσεδάφιση στις 14 Φεβρουαρίου.

«Το σκάφος προσεδάφισης θα μεταφέρει τα 125 μικροσκοπικά γλυπτά του Koons, μεγέθους μιας ίντσας, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει μια φάση της Σελήνης και το καθένα σχετίζεται με ανθρώπους από διάφορους τομείς και χρονικές περιόδους που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη ζωή στη Γη, όπως ο Μότσαρτ, ο Γαλιλαίος, η Κλεοπάτρα και ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, για να αναφέρουμε μερικούς», σύμφωνα με ανακοίνωση. «Αυτά τα φεγγάρια θα είναι τα πρώτα εγκεκριμένα έργα τέχνης που θα τοποθετηθούν στη Σελήνη».

Ωστόσο, η εκτόξευση καθυστέρησε, αφού οι επιστήμονες παρατήρησαν ένα πρόβλημα με το προωθητικό μεθανίου του πυραύλου, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Ο πύραυλος Falcon 9 κατασκευάζεται από την SpaceX του Έλον Μασκ το 2002. Τα φυσικά γλυπτά βρίσκονταν πάνω στον πύραυλο σε ένα σεληνιακό σκάφος προσεδάφισης γνωστό ως Nova C (Οδυσσέας). Η προσεδάφιση αναπτύχθηκε από την Intuitive Machines, μια ιδιωτική αμερικανική εταιρεία αεροδιαστημικής, και έχει σχεδιαστεί για να διαχωρίζεται από τον πύραυλο Falcon 9 μετά την απογείωση.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.