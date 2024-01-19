«Καμπανάκι» για το Marketplace στο facebook: Απάτες μια στις τρεις διαφημίσεις

Περισσότερες από το ένα τρίτο των διαφημίσεων Marketplace του facebook μπορεί να είναι απάτες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News.

Μάλιστα έρευνα που διεξήθη πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο συνοψίζει πως πολίτες έχασαν σχεδόν 60 εκατομμύρια λίρες από απάτες στην πλατφόρμα το 2023.

Το Facebook Marketplace επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν και να πωλούν νέα και μεταχειρισμένα αντικείμενα – όπως αυτοκίνητα, ρολόγια, κονσόλες παιχνιδιών, ηλεκτρικές συσκευές, παπούτσια και τσάντες.

Oμάδα της TBS – που διεξήγαγε τη σχετική έρευνα – διαπίστωσε ότι το 34% των καταχωρίσεων στην πλατφόρμα ήταν παραπλανητικές, με τους πωλητές να χρησιμοποιούν τακτικές απάτης.

Ορισμένα από αυτά τα «τεχνάσματα» ήταν λινκ που οδηγούσαν σε ψεύτικους ιστότοπους, απαίτηση προκαταβολής για το προϊόν ή απόρριψη του αιτήματος εν δυνάμει πελάτη να δει από κοντά το προϊόν.

Τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο ως δόλωμα σε απάτες στο Facebook Marketplace το 2023 ήταν:



Όχημα /ανταλλακτικά οχήματος 21%

Τηλέφωνο 7%

Παπούτσια και ρούχα 7%

Κονσόλες παιχνιδιών και περιφερειακά 7%

Εισιτήρια συναυλιών και φεστιβάλ 6%

Μικρά ηλεκτρονικά είδη (λάπτοπ, κάμερες, υπολογιστές, drone κ.λπ.) 5%

Έπιπλα 5%

Ηλεκτρικές συσκευές 4%

Υπηρεσίες 3%

Οικοδομικά υλικά και εργαλεία 3%

