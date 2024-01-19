Το φετινό What's Next Trend Report επικεντρώνεται στις τάσεις που δείχνουν πώς αλλάζουν οι επιθυμίες και οι ανάγκες των χρηστών το 2024, αποκαλύπτοντας τις δυνάμεις του TikTok, αλλά και τι απαιτείται για την επιτυχία των brands στην πλατφόρμα.

Στο TikTok, επισημαίνεται σε ανακοίνωση της πλατφόρμας, το έτος 2023 ορίστηκε από τα life hacks, τα τραγούδια που βγήκαν από το παρελθόν και τις μικρές επιχειρήσεις που ακμάζουν, καθώς η κοινότητα συνέχιζε να δημιουργεί, να χτίζει σχέσεις και να γιορτάζει την αυθεντικότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Με αυτό το περιεχόμενο ασχολείται ένα όλο και πιο ανήσυχο κοινό, που αναζητά νέες προοπτικές, κοινότητες και ιστορίες. Οι επωνυμίες, δε, είναι εδώ και καιρό ένας ευπρόσδεκτος συμμετέχοντας, βοηθώντας στη διαμόρφωση των τάσεων κάθε χρόνο.



Στο TikTok What's Next Trend Report 2024, την τέταρτη ετήσια πρόβλεψη, αναφέρεται ότι η κοινότητα του TikTok θα πυροδοτήσει μια μεταμορφωτική νοοτροπία, την οποία αποκαλεί Δημιουργική Γενναιότητα. Τροφοδοτημένες από ένα μείγμα περιέργειας, φαντασίας, ευαισθησίας και θάρρους, οι επωνυμίες που επιδεικνύουν Δημιουργική Γενναιότητα στο TikTok θα δημιουργήσουν βαθύτερες συνδέσεις με την κοινότητα.

Πρωτοπορία στο TikTok, για τα brands, σημαίνει την εξέλιξη από την περιστασιακή επίδειξη Δημιουργικής Γενναιότητας στο να αποτελεί μέρος της καθημερινής συμπεριφοράς και στρατηγικής τους. Τα brands που θα έχουν μεγαλύτερη επιτυχία θα είναι αυτά που τακτικά θα κεντρίζουν τις παγκόσμιες περιέργειες, θα ανατρέπουν τις παραδοσιακές ιστορίες και θα εμβαθύνουν τη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό τους, τονίζεται.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έγινε εστίαση στις πιο αξιόπιστες και ανθεκτικές τάσεις, στο sweet spot αυτού που ονομάζει το TikTok Trend Signals (σήματα τάσης). Τα Trend Signals ορίζονται ως πρότυπα περιεχομένου που δείχνουν αναδυόμενες συμπεριφορές και ενδιαφέροντα που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επωνυμίες για να ενημερώσουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική περιεχομένου τους.

Αυτά τα σήματα τάσης μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:

- Περιέργεια Κορυφωμένη (Curiosity Peaked)

- Απελευθερωμένη Αφήγηση (Storytelling Unhinged)

- Γεφυρώνοντας το χάσμα εμπιστοσύνης (Bridging the Trust Gap)



Περιέργεια Κορυφωμένη (Curiosity Peaked)

Οι άνθρωποι έρχονται στο TikTok αναζητώντας πολύ περισσότερα από μια «σωστή απάντηση». Κάθε περιέργεια και ενδιαφέρον οδηγεί σε σχετικές προοπτικές, αχαρτογράφητες ανακαλύψεις και δράση στον πραγματικό κόσμο χάρη στον τέλειο συνδυασμό ανακάλυψης και ενεργούς νοοτροπίας. Στην πραγματικότητα, οι TikTokers έχουν 1,8 φορές περισσότερες πιθανότητες να συμφωνήσουν ότι το TikTok τους φέρνει σε επαφή με νέα θέματα που δεν ήξεραν καν ότι τους άρεσαν.



Απελευθερωμένη Αφήγηση (Storytelling Unhinged)

Τα τέλη των ιστοριών ξεκινούν πρώτα. Πολλαπλά αφηγηματικά τόξα μπορούν να συμβούν ταυτόχρονα. Οι κοινότητες συνθέτουν φανταστικές διασημότητες και αφηγήσεις. Με φόντο αυτό που συχνά φαίνεται σαν μια συντριπτική πραγματικότητα, οι TikTokers έχουν αγκαλιάσει μια κοινή κοινότητα αυτού που ονομάστηκε #delulu ή ψευδαισθητική άνεση. Με τις ρίζες του στην κουλτούρα του fandom, το #delulu είναι ένας συνδυασμός φαντασίας και manifestation - υιοθετώντας μια ψεύτικη περσόνα fake-it-till-you-make-it που το κοινό μπορεί να αξιοποιήσει, και να φανταστεί τις ελπίδες, τα όνειρά του ή τις αυτοπροσδιοριζόμενες ψευδαισθητικές πραγματικότητες, σημειώνεται στην ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται ότι πρόκειται για τις πιο συναρπαστικές αφηγηματικές δομές, που οδηγούν τους θεατές πέρα από τα πρώτα δευτερόλεπτα και βαθύτερα στην ιστορία - οι διαφημίσεις που έχουν σκοπό να κάνουν τους χρήστες πιο περίεργους τους κάνουν να παρακολουθούν 1,4 φορές περισσότερο.



Γεφυρώνοντας το χάσμα εμπιστοσύνης (Bridging the Trust Gap)

Εξακολουθεί να υπάρχει ένα αυξανόμενο χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ των καταναλωτών και των επωνυμιών, που προκαλεί το κοινό να αναζητήσει αφοσίωση πέρα από μια εφάπαξ πώληση, αναφέρει η ανακοίνωση. Επίσης, οι καταναλωτές αναζητούν επωνυμίες, που θα οδηγήσουν σε θετικές κοινωνικές αλλαγές και διαφάνεια. Η καθιέρωση σαφούς εμπιστοσύνης και αξιών της επωνυμίας είναι αδιαπραγμάτευτη. Στο TikTok, οι επωνυμίες έχουν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους καταναλωτές και την κοινότητά τους. Μάλιστα στην ανακοίνωση τονίζεται ότι αφού δουν μια διαφήμιση στο TikTok, οι θεατές εμπιστεύονται την επωνυμία κατά 41% περισσότερο, είναι 31% πιο πιθανό να είναι πιστοί στην επωνυμία και είναι 33% πιο πιθανό να πουν ότι η επωνυμία ταιριάζει καλύτερα σε αυτό που είναι ως άτομο (έναντι πριν δουν διαφημίσεις στο TikTok). Αυτό οδηγεί σε δράση στην πραγματική ζωή, καθώς και στην πλατφόρμα.



Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα στοιχεία υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από δεδομένα από την ομάδα Global TikTok Marketing Science που συγκεντρώθηκαν σε πολλαπλές ερευνητικές μελέτες που ανατέθηκαν από τρίτους, χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις μικτών μεθόδων, που συχνά περιλαμβάνουν ποσοτικές διαδικτυακές έρευνες, έκθεση σε ερεθίσματα σε ένα εικονικό περιβάλλον TikTok ή/και προηγμένα αναλυτικά στοιχεία. Για το φετινό What's Next Trend Report, χρησιμοποιήθηκαν μελέτες από το 2022 και το 2023, οι οποίες είναι πιο σχετικές, καινοτόμες και μιλούν για τις μεγαλύτερες δυνάμεις τάσεων που παίζουν το 2023 και το 2024. Μερικές από αυτές τις ερευνητικές μελέτες είναι τόσο νέες που κάνουν παγκόσμιo ντεμπούτο σε αυτό το Report.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

