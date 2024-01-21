Η NASA αποκατέστησε την επαφή με το ελικόπτερο Ingenuity στον Άρη

Η NASA αποκατέστησε την επαφή με το μικρό ελικόπτερο Ingenuity στον Άρη, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ώρα Ελλάδας) η διαστημική υπηρεσία, έπειτα από μια απροσδόκητη βλάβη που προκάλεσε φόβους για το τέλος του.

Το ελικόπτερο, που μοιάζει με μεγάλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), έγινε το 2021 η πρώτη μηχανοκίνητη ιπτάμενη συσκευή που πραγματοποίησε πτήση σε άλλον πλανήτη.

Είχε φθάσει στον κόκκινο πλανήτη με το ρόβερ Perseverance, το οποίο λειτουργεί ως «ενδιάμεσος» συλλέγοντας τα δεδομένα του Ingenuity και αναμεταδίδοντάς τα στη Γη και η αποστολή του οποίου είναι να αναζητήσει ίχνη αρχαίας ζωής στον Άρη.

Good news today: We've reestablished contact with the #MarsHelicopter after instructing @NASAPersevere to perform long-duration listening sessions for Ingenuity’s signal.



The team is reviewing the new data to better understand the unexpected comms dropout during Flight 72. https://t.co/KvCVwhZ5Rk — NASA JPL (@NASAJPL) January 21, 2024

Οι επικοινωνίες ανάμεσα στο ελικόπτερο και το ρόβερ διακόπηκαν ξαφνικά την Πέμπτη κατά την 72η πτήση του Ingenuity.

«Καλό νέο σήμερα», έγραψε το βράδυ του Σαββάτου το Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA, που κατασκεύασε το ελικόπτερο, στο X (πρώην Twitter).

Η υπηρεσία ανέφερε πως αποκαταστάθηκε εντέλει η επαφή με το ελικόπτερο έχοντας δώσει εντολή στο Perseverance να «πραγματοποιήσει συνεδρίες ακρόασης μακράς διάρκειας προκειμένου να λάβει το σήμα του Ingenuity».

Οι ομάδες που είναι αρμόδιες για το ελικόπτερο «αναλύουν τα νέα δεδομένα προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα την απροσδόκητη διακοπή των επικοινωνιών στη διάρκεια της πτήσης 72», προσέθεσε.

Η NASA είχε εξηγήσει προηγουμένως πως η πτήση της Πέμπτης είχε σκοπό να «επαληθεύσει τα συστήματα του ελικοπτέρου έπειτα από μία νωρίτερα του αναμενομένου προσγείωση στη διάρκεια της προηγούμενης πτήσης».

Το Ingenuity είχε φθάσει σε ύψος 12 μέτρων, εξήγησε η NASA στο μήνυμα αυτό που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όμως «κατά τη διαδικασία της καθόδου, η επικοινωνία μεταξύ του ελικοπτέρου και του ρόβερ διακόπηκε πρόωρα, πριν από την προσγείωση».

Στο X, το JPL είχε γνωστοποιήσει την Παρασκευή πως το ρόβερ Perseverance δεν μπορούσε να «δει» το Ingenuity, όμως οι ομάδες του «μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προσεγγίσει την περιοχή για μια οπτική επιθεώρηση».

Η NASA είχε χάσει και στο παρελθόν στιγμιαία την επαφή με το ελικόπτερο, κυρίως για μια περίοδο περίπου δύο μηνών πέρυσι.

Το Ingenuity, που ζυγίζει μόλις 1,8 κιλό, επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιήσει μόλις πέντε πτήσεις, όμως η αποστολή ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Συνολικά, το ελικόπτερο διέτρεξε 17 χιλιόμετρα και έφτασε σε ύψος 24 μέτρων.

Η μακροβιότητά του είναι αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι πρέπει να «επιβιώσει» στο ψύχος της αρειανής νύχτας και θερμαίνεται μόνο χάρη στα ηλιακά πάνελ του που φορτίζουν τις μπαταρίες του την ημέρα.

Σε συνεργασία με το Perseverance έπαιξε έναν ρόλο πρωτοπόρου προκειμένου να βοηθήσει τον «σύντροφό» του να αναζητήσει ενδεχόμενες ενδείξεις αρχαίας μικροβιακής ζωής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

