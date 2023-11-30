Πρόεδρος Microsoft: «Δεν υπάρχει πιθανότητα ανάπτυξης Υπερευφυούς Τεχνητής Νοημοσύνης εντός των επομένων 12 μηνών»

Ο πρόεδρος της Microsoft Μπραντ Σμιθ δήλωσε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ανάπτυξης υπερευφυούς Τεχνητής Νοημοσύνης εντός των επομένων 12 μηνών, έναν χρόνο αφού η υποστηριζόμενη από την Microsoft OpenAI έθεσε σε κυκλοφορία το ChatGPT , προκαλώντας επενδυτική φρενίτιδα αλλά και ανησυχίες για τον κίνδυνο τα συστήματα αυτά να αποτελέσουν εν δυνάμει υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, υπάρχει πιθανότητα ο ιδρυτής της OpenAI Σαμ Αλτμαν να απολύθηκε από την εταιρεία έπειτα από εσωτερικές συγκρούσεις σχετικά με μία εν δυνάμει επικίνδυνη ανακάλυψη της τεχνολογικής εταιρείας. Ωστόσο, ο Μπραντ Σμιθ διέψευσε αυτούς τους ισχυρισμούς.

«Δεν πιστεύω ότι αυτό ισχύει καθόλου. Πιστεύω ότι υπήρχε προφανώς διάσταση απόψεων ανάμεσα στο διοικητικό συμβούλιο και άλλους, αλλά δεν αφορούσε τέτοιου είδους ανησυχία».

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δείτε αυτήν την αποκαλούμενη Υπερευφυή Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου οι υπολογιστές είναι ισχυρότεροι από τους ανθρώπους, κατά τους επόμενους 12 μήνες. Θα χρειασθούν χρόνια, αν όχι δεκαετίες, αλλά συνεχίζω να πιστεύω ότι τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ασφάλεια», είπε ο Μπραντ Σμιθ.

Πηγή: skai.gr

