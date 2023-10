James Webb: Ανακάλυψε αντικείμενα στο μέγεθος του Δία στο νεφέλωμα του Ωρίωνα - Φωτογραφίες Τεχνολογία 19:10, 02.10.2023 linkedin

Το τηλεσκόπιο αποκάλυψε περίπου 40 ζεύγη σε μια εκπληκτικά λεπτομερή νέα έρευνα του διάσημου νεφελώματος του Ωρίωνα