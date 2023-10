Το Hubble κατέγραψε εκπληκτικό κόκκινο νεφέλωμα σε απόσταση 7.000 ετών φωτός από τη Γη - Φωτογραφία Τεχνολογία 17:57, 01.10.2023 linkedin

Τι είναι τα FrEGG και τα ΕGG και πώς συμβάλλουν στη γέννηση των άστρων